Умер академик Александр Карабанов, который руководил работами по выбору площадки для БелАЭС

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На 67-м году жизни умер академик Национальной академии наук Беларуси, известный ученый в области региональной геологии, организатор науки, доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Александр Карабанов. Именно он руководил инженерно-геологическими работами по выбору площадки для Белорусской атомной электростанции, сообщает пресс-служба НАН Беларуси.



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После окончания в 1974 году географического факультета Белорусского государственного университета Александр Карабанов работал в Институте геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси. С 2008 года его трудовая биография связана с Институтом природопользования НАН Беларуси, где он сначала работал заведующим лабораторией геодинамики и палеогеографии, а с февраля 2009 года − директором института.

В 1983 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, в 2002 году − доктора геолого-минералогических наук. В 2004 году его избрали членом-корреспондентом, а в 2014 году — академиком Национальной академии наук Беларуси.

Александр Карабанов разработал концепцию и теоретическую модель новейшей и современной геодинамики Беларуси и сопредельных регионов Восточно-Европейской платформы. Именно он предложил методику составления неотектонических карт, имеющих важное значение для практики проведения геолого-съемочных и геологоразведочных работ. Под руководством Александра Карабанова выполнили комплекс инженерно-геологических работ по выбору площадки для размещения Белорусской атомной электростанции и оценке ее воздействия на окружающую среду, разработали прогноз и основы формирования стратегии освоения минерально-сырьевых ресурсов Беларуси.

Только за последние пять лет Александр Карабанов разработал тектоно-неогеодинамическую модель и выявил закономерности глубинного строения и геодинамики земной коры и литосферы Беларуси и сопредельных регионов, составил тектоническую карту Беларуси масштаба 1:500000, на которой уточнены границы региональных тектонических структур.

Академик Александр Карабанов — автор свыше 300 научных работ, в том числе 13 монографий. Он является организатором и научным руководителем Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья (2010−2015 гг.), государственной программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций» (2011−2015 гг.), государственных программ научных исследований «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал» (2011−2015 гг.), «Природопользование и экология» (2016−2020 гг.).

Прощание с академиком Александром Карабановым состоится 6 августа во вторник в 11.00 в Большом конференц-зале НАН Беларуси на проспекте Независимости, 66. Гражданская панихида начнется в 12.00.