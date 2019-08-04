В Минском зоопарке родились зубрята-близнецы

Источник материала: Tut.by

В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила двойню. Как сообщают на сайте зоопарка, это довольно редкое явление — малыши родились здоровыми.



Фото: minskzoo.by

В ночь на 21 июля 2019 зубрица Мулатка родила пару близнецов. Оба мальчика, чувствуют себя хорошо, временно проживают в вольере благородного оленя, напротив контактной площадки.

Рождение сразу двух зубрят — явление очень редкое. Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню. Поздний срок беременности пришелся на жаркий июнь, и ходить зубрице было тяжело. Служители зоопарка часто поливали вольер, обеспечивали своих подопечных свежим веточным кормом, поливали водой и саму Мулатку.



Фото: minskzoo.by

Как это часто бывает с близнецами, один зубренок оказался крепче и бойчее, сразу же стал на ножки, и его здоровье не вызывало сомнений. Второй был явно слабее, ему уделили особое внимание, подкормили искусственно, оберегали и наблюдали за его состоянием. К счастью, довольно быстро малыш окреп и сейчас стремительно догоняет в росте своего бойкого братца.

Малыши ведут себя, как и положено всем здоровым зубрятам: прыгают, брыкаются, гарцуют по вольеру, даже шутливо бодаются с мамой, с любопытством исследуют мир.



Фото: minskzoo.by

Мулатка — внимательная и заботливая мать. К посетителям она относится настороженно, но не пытается прятать малышей, охотно гуляет с детьми в открытой части вольера. А вот огромного папу-Барона пока запирают в отдельном домике, на всякий случай. Специалисты зоопарка переживают, чтобы зубр нечаянно не придавил малышей. Уже совсем скоро семья воссоединится. Барон — не только заботливый отец, но и преданный супруг: когда его подруга рожала, он так беспокоился, что чуть не разнес домик, где находилась зубрица, сообщают в зоопарке.