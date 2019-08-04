|
«Изначально завязали все на российского производителя». Мнение эксперта спустя месяц после ЧП на салюте
05.08.2019 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошел месяц после
3 июля во время праздничного салюта в Минске
Последняя информация по делу —
— Фейерверочные пиротехнические изделия профессионального назначения проходят многоуровневый жесткий контроль на всех стадиях. Приложение излишних физических и технологических операций к изделиям запрещены в любом виде, то есть они должны свободно перемещаться в канале ствола, — говорит директор Константин Морозов, директор компании «Кальвин». 3 июля его сотрудники работали с поддерживающим фейерверком у гостиницы «Беларусь» в Минске. — Из открытых источников можно увидеть, что произошел разрыв как минимум одной стальной мортиры, осколки разлетелись на расстояние более 500 метров. Мы с пусковыми стальными мортирами
— Почему наше Министерство обороны использовало стальные мортиры? — рассуждает Константин Морозов. — Потому что изначально, при покупке стальных пусковых комплексов, они завязали все на российского производителя, в том числе под заряды конкретных российских калибров 105, 195, 310 мм. Такие калибры почти никто в мире не использует, аналог китайских, европейских и американских изделий близких по размеру — соответственно 4 дюйма (102мм), 8 дюймов (203мм), 12 дюймов (305мм). То есть ты покупаешь либо в России, либо по спецзаказу, а это дорого. Это заблуждение, что российская продукция дешевле. Во-первых, есть разница — сделано в России или импортировано в Россию из Китая. Китайский товар в два-три раза дешевле, итальянские, испанские, мальтийские изделия тоже дешевле, чем российские, на процентов 10−15%. Очень красивые, качественные и сопоставимые по цене изделия производятся в Австралии, Японии, Литве.
Одна из версий, которую обсуждают на форумах и в профессиональном сообществе, что изделия были закуплены калибром 8 дюймов (203 мм), а мортиры были для изделий калибром 195 мм. Есть гипотеза, что была доработка изделия — сняли часть оболочки до определенного размера, а поверхностная часть корпуса — это защита от влаги, атмосферных явлений, пороховых газов, огневых температур, конструктивная прочность.
По гражданским нормативным правилам, манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием — в виде разборки, доработки и т.д. — запрещены. Тем более, на таких ответственных объектах. Это все-таки не полигон и не съемка фильма, где присутствует ограниченный круг специальных и обученных лиц. 3 июля посмотреть на салют пришла многотысячная публика. По технической документации, чертежам и химсоставу можно заранее все понять, поэтому вопросы не только к тем, кто заряжал, но и к тем, кто закупал и контролировал этот процесс. Также могла сыграть роль парусность, в тот день было ветрено, и возвышение на 1,2−1,5 м от уровня земли пусковой платформы. Обвинение предъявлено двум сотрудникам российской компании «Пиро-Росс», это компания с хорошей репутацией, она давно на рынке. Нужно понимать, что два человека физически не смогли бы изменить все изделия.
— В СМИ
В Беларуси таких компаний 18, некоторые работают не только в Беларуси, но и за границей. Белорусские специалисты, например, были задействованы в пиротехнических шоу на Олимпиаде в Сочи, Дне взятия Бастилии во Франции, Алых парусах Санкт-Петербурге. На Европейских играх в Минске также работали частники — и наши, и иностранные.
Наша деятельность строго зарегулирована. Нас проверяют на каждом этапе — сертификация, ввоз, перевозка, транспорт, складское хранение, реализация, применение — контролируют каждый шаг от ввоза изделия до его запуска. После ЧП 3 июля мы еще под большим контролем. Начинают ограничивать места и время проведения показов, происходит удорожание охранных услуг, увеличивается количество согласовательных процедур.
Помимо нормативных и собственных требований по безопасности, деятельность по применению профессиональных фейерверочных изделий дополнительно застрахована — на 130 тысяч рублей за мероприятие — страхуются жизнь сотрудников, зрителей, имущество.
В следующем году — 75-летие Победы. Считаю, что представители частных пиротехнических структур, силового блока и Министерства культуры, должны сесть за стол переговоров — совместно обсудить, как сделать салют безопасным, экономичным, красивым и белорусским. На мой взгляд, однозначно нужно отказаться от стальных мортир, уйти от крупных зарядов там, где невозможно обеспечить необходимую безопасную зону и обратить внимание на 18 белорусских компаний, которые способны качественно и безопасно работать. Пусть будет открытое соревнование, открытый тендер, у нас есть талантливые ребята и в Минске, и в Гомеле, и в Гродно, и в других городах. Потому что смотришь на салют 3 июля и не понимаешь, а в каком месте он белорусский, если оборудование российское, изделия поставили из России, система запуска российская, сценарий российский, да и сертифицированы изделия не у нас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Изначально завязали все на российского производителя». Мнение эксперта спустя месяц после ЧП на салюте
Специалист, который 25 лет запускает фейерверки, в том числе на Дне независимости, считает, что Министерству обороны при запуске салютов нужно отказаться от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)