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Social Weekend ищет проекты, способные изменить мир. Взамен предлагает поддержку и финансирование

05.08.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 сентября — последний день, когда вы можете подать свой проект на конкурс Social Weekend. Лучшие из них получат поддержку менторов и финансирование, которое поможет хорошей идее стать устойчивым социальным бизнесом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заявки принимаются онлайн со всего мира от активистов и организаций. Но есть обязательное условие — проект должен быть реализован на территории Беларуси.

Форма заявки включает лишь основные характеристики будущего или уже действующего проекта. Среди них — описание идеи, команды, бюджета и срока реализации.

В рамках конкурса участникам предлагают не только денежный приз в различных номинациях, но и бесплатное обучение от менторов-практиков в области маркетинга, бизнес-моделирования, продюсирования, юриспруденции, финансов, SMM, PR — всего более десяти курсов, которые позволят запустить проект даже с нуля.

— Наши трек-обучения превращает любую идею в работающий проект. В процессе участия менторы помогут разобраться в спорных моментах, поделятся опытом и необходимыми контактами, — говорит руководитель конкурса Александр Скрабовский.

За все время через конкурс прошло более 3 тысяч уникальных идей, которые превратились в более 250 историй успеха. Среди них — проект VR-Health, который предлагает уникальное решение для реабилитации людей после инсульта, команда марафонцев с детьми с инвалидностью «Крылья Ангелов», поисково-спасательный отряд «Ангел», IT-школа для слабослышащих My Freedom, инициатива о путешествиях для пожилых людей «Пенсия. Небо. Самолет», проект DeepDee, занимающийся диагностикой различных заболевание по анализу снимков глазного дна на мобильный телефон, проект «Особый подход», который открыл для людей с травмами позвоночника возможность заниматься экстремальными водными видами спорта.

За шесть лет в проекты инвестировано более 650 тысяч белорусских рублей. Номинации в конкурсе выставляют белорусские компании и меценаты. Призовой фонд 14-го сезона еще формируется. В прошлом сезоне он составил 75 тысяч рублей. Наибольшую сумму социальных инвестиций — 16 тысяч — получил проект MIFF столичного планетария. В октябре они проведут Международный фестиваль полнокупольных фильмов в Минске.

Организатор Social Weekend — местный социальный фонд «Добра». Его цель — привлечь ресурсы бизнеса — интеллектуальные, денежные и другие — для инвестирования в социальные стартапы и достижение Целей устойчивого развития. Фонд также является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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30 сентября - последний день, когда вы можете подать свой проект на конкурс Social Weekend. Лучшие из них получат поддержку менторов и финансирование, которое поможет...
 
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