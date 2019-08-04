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Прокуратура объяснила, почему прекратили дела в отношении адвоката главного инженера МЗКТ

05.08.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно, что защитник оправданного Андрея Головача, больше не является фигурантом уголовных дел. Оказывается, найденный пистолет Walter modе и патроны принадлежали умершему мужу адвоката, а в «разглашении данных дознания» не было состава преступления.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В отношении адвоката адвокатского бюро «Принцепсконсалт» было прекращено уголовное дело по ч.1 ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) за малозначительностью деяния. Ее действия не могли причинить общественно-опасных последствий, а в совершенном деянии не было состава преступления, — прокомментировали TUT.BY в Генеральной прокуратуре.

Оказывается, 9 июля по решению генпрокурора Александра Конюка ведомство приняло к производству уголовные дела в отношении адвоката — ранее их расследовал СК. Генеральная прокуратура после проверки дела прекратила.

— Что касается найденного оружия и патронов, и возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), решение было принято преждевременно, — отметили в Генпрокуратуре. — Пистолет и патроны принадлежали умершему мужу адвоката, поэтому сейчас материал для организации дополнительной проверки направлен в Главное следственное управление СК.

Напомним, в конце июня стало известно, что в отношении адвоката, которая защищала Андрея Головача, Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Позже появилось еще одно дело. В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.

— Возбуждение уголовных дел в отношении адвоката вызвало настороженность у меня как у судьи. Я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, это вызвало настороженность. Мы очень серьезно проверяем дела, возбужденные в отношении адвоката, не исключаю, что там будут Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения, — цитировало агентство БелаПАН 11 июля генерального прокурора Александра Конюка, который выступал на заседании Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции.

Сам Андрей Головач считал: адвокат попала под следствие именно из-за того, что защищала главного инженера МЗКТ. Будет ли проводится проверка в отношении сотрудников правоохранительных органов, пока неизвестно.

 
 
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Сегодня стало известно, что защитник оправданного Андрея Головача, больше не является фигурантом уголовных дел. Оказывается, найденный пистолет Walter modе и патроны...
 
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