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В Украину пытался бежать белорус, которого разыскивали за незаконный оборот наркотиков

05.08.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 августа в Кобринском районе пограничники задержали белоруса, который пытался пробраться на украинскую сторону, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

24-летний нарушитель — житель Брестской области, который находился в розыске по делу о незаконном обороте наркотиков.

На молодого человека составили административный материал за попытку нарушения госграницы и передали сотрудникам милиции.

 
 
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На молодого человека составили административный материал за попытку нарушения госграницы и передали сотрудникам милиции.
 
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