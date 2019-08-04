В Украину пытался бежать белорус, которого разыскивали за незаконный оборот наркотиков

Источник материала: Tut.by

2 августа в Кобринском районе пограничники задержали белоруса, который пытался пробраться на украинскую сторону, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

24-летний нарушитель — житель Брестской области, который находился в розыске по делу о незаконном обороте наркотиков.

На молодого человека составили административный материал за попытку нарушения госграницы и передали сотрудникам милиции.