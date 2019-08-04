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Вещь за вещь. В Могилеве завтра будет работать фримаркет - бесплатная ярмарка

05.08.2019 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 6 августа откроется фримаркет — бесплатная ярмарка, где можно будет обменять ненужные вещи, книги, украшения и даже комнатные цветы на то, что понравится. Работать фримаркет будет всего несколько часов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Когда мы дарим вещам или книгам вторую жизнь, то уменьшаем количество мусора на земле и на мгновение отходим от товарно-денежных отношений», — объясняют идею фримаркета организаторы, Центр городских инициатив.

Что можно приносить:

— книги, комиксы, учебные пособия;

— неиспользованную канцелярию;

— аксессуары и бижутерию;

— одежду (детскую, мужскую, женскую);

— всякую всячину: вазы, новогодние игрушки, копилки, картины, подставки, игры и другие интересные вещи;

— комнатные растения, желательно с напоминанием о его названии.

Вещи должны быть пригодными для дальнейшего использования.

Место проведения фримаркета — «Читайбург» (ТЦ «Алиса» на улице Ленинской, вход с правого торца здания, 2 этаж). Время работы — с 16.00 до 19.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Принести ненужную вещь, книгу, цветок в горшке и взять что-то понравившееся можно во вторник, 6 августа.
 
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