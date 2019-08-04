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Вещь за вещь. В Могилеве завтра будет работать фримаркет - бесплатная ярмарка
05.08.2019 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 6 августа откроется фримаркет — бесплатная ярмарка, где можно будет обменять ненужные вещи, книги, украшения и даже комнатные цветы на то, что понравится. Работать фримаркет будет всего несколько часов.
«Когда мы дарим вещам или книгам вторую жизнь, то уменьшаем количество мусора на земле и на мгновение отходим от товарно-денежных отношений», — объясняют идею фримаркета организаторы,
Что можно приносить:
— книги, комиксы, учебные пособия;
— неиспользованную канцелярию;
— аксессуары и бижутерию;
— одежду (детскую, мужскую, женскую);
— всякую всячину: вазы, новогодние игрушки, копилки, картины, подставки, игры и другие интересные вещи;
— комнатные растения, желательно с напоминанием о его названии.
Вещи должны быть пригодными для дальнейшего использования.
Место проведения фримаркета — «Читайбург» (ТЦ «Алиса» на улице Ленинской, вход с правого торца здания, 2 этаж). Время работы — с 16.00 до 19.00.
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Принести ненужную вещь, книгу, цветок в горшке и взять что-то понравившееся можно во вторник, 6 августа.
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