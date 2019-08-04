Заплатит штраф - и свободен. Когда уголовную ответственность могут заменить на административную

Источник материала: Tut.by

В прошлых выпусках проекта «Если к вам пришли» мы рассказали, как вести себя, если к вам домой пришли с обыском или вызвали на допрос, где искать адвоката и чем он может помочь, как свидетель может стать обвиняемым, могут ли задержать ребенка и какие у него права, а еще узнали, как выглядят СИЗО в Беларуси. Сегодня вы узнаете, кого могут помиловать, какие обстоятельства смягчают вину и когда уголовную ответственность могут заменить на административную: заплатил штраф — и свободен. Разобраться нам помог адвокат Дмитрий Лепретор.

Какие обстоятельства смягчают ответственность, и как это влияет на наказание? В Уголовном кодексе перечислено 11 обстоятельств, смягчающих ответственность (ст. 63 УК): явка с повинной, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное способствование выявлению преступления — сотрудничество со следствием, оказание медицинской помощи потерпевшему и возмещение ущерба или уплата незаконно полученного дохода, несовершеннолетний ребенок у виновного, совершение преступления из-за тяжелых семейных и иных обстоятельств, совершение преступления под угрозой или давлением, совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего, совершение преступления при нарушении условий крайней необходимости или при исполнении приказа, совершение преступления беременной женщиной или престарелым лицом (от 70 лет и старше). Однако суд может признать смягчающими и другие обстоятельства, например, тяжелое состояние здоровья обвиняемого. При назначении наказания учитываются как смягчающие, так и отягчающие (ст. 64 УК, полный список — по ссылке ) обстоятельства. Если обвиняемый написал явку с повинной, сотрудничал со следствием, оказал помощь пострадавшему или возместил вред, срок наказания не может превышать половины максимального срока или размера основного избранного судом наказания. Исключение — совершение убийства при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 139 УК).

А если рассказать всю правду о подельниках, могут сделать свидетелем? Участник преступной организации или банды (кроме организатора или руководителя), который добровольно заявил о существовании такой банды, способствовал изобличению ее участников, освобождается от уголовной ответственности за участие в данной преступной организации и совершенные им ввиду этого преступлений, за исключением тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека. Фигурант становится свидетелем, такие примеры можно встретить по делам о распространении наркотиков организованной преступной группой — например, в «деле семнадцати» . Послабления существуют по преступлениям, связанным с терроризмом, созданием экстремистского формирования, изменой государству и заговором, распространением наркотиков, незаконном хранении оружия и боеприпасов, даче или посредничестве в даче взятки и незаконного вознаграждения. Если участник заранее сообщает о готовящемся преступлении и помогает следствию изобличить других фигурантов, он освобождается от уголовной ответственности. Данная практика довольно часто применяется по коррупционным преступлениям, когда взяткодатели выступают в роли свидетелей — например, в «деле медиков» .





Можно ли, как в кино, заключить сделку со следствием? По ходатайству подозреваемого или обвиняемого может быть заключено досудебное соглашение (ст. 69−1 УК), в котором фигурант уголовного дела обязуется помочь следствию изобличить других фигурантов. Рассказать только о своем участии недостаточно, это значит, что правило распространяется только на групповые преступления. Соглашение заключается между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором. В документе оговаривается, какие именно сведения и документы фигурант должен предоставить. До начала слушания по делу в суде проводится предварительное заседание, где решается, исполнил обвиняемый условия, оговоренные в соглашении, или нет. Если не исполнил, на смягчение наказания он рассчитывать не может. Если исполнил, наказание не может превышать половину максимального срока или размер наиболее строгого вида основного наказания, если человек совершил несколько преступлений. Если за преступление предусмотрена смертная казнь, то обвиняемому, исполнившему досудебное соглашение, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы в пределах санкции статьи, по которой доказана его вина.

А может судья назначить наказание ниже, чем указано в статье обвинения? Может, но при наличии исключительных обстоятельств (это либо отдельные смягчающих обстоятельства, либо их совокупность), связанных с мотивами, ролью фигуранта и его поведением во время и после совершения преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности (ст. 70 УК).

Что такое отсрочка исполнения наказания и как ее получить? Это своего рода испытательный срок, когда осужденный находится на свободе, но должен соблюдать строгие условия, тогда основное наказание в виде лишения свободы к нему могут по факту не применять. Кому могут дать отсрочку? Впервые осужденному человеку за преступление, не являющееся тяжким ( см. ст. 12 УК ), когда срок наказания до пяти лет. Отсрочка в таком случае дается на один-два года. Если преступление совершает несовершеннолетний, пенсионер, инвалид I или II группы, то им могут дать отсрочку на два-три года даже за тяжкое преступление, для впервые осужденного такое послабление тоже есть, если тяжкое преступление не сопряжено с посягательством на жизнь и здоровье человека, при условии возмещения вреда или уплаты незаконного дохода до окончания суда. Во время отсрочки за осужденным устанавливается профилактическое наблюдение. Суд также может обязать фигуранта принести извинения потерпевшему, пройти курс лечения от алкоголизма, а еще запретить переезжать и не выезжать за пределы места жительства на срок более одного месяца. Осужденный должен периодически «отмечаться» в милиции, быть дома после наступления определенного времени (например, 22.00). Если условия нарушены, отсрочка отменяется, и человека направляют для отбытия наказания в исправительно учреждение. Если условия соблюдены, суд, по своему усмотрению, может все-таки продлить отсрочку, заменить неотбытую часть наказания более мягким или освободить человека.





Кому дают условное наказание? Когда человека судят впервые за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление ( см. подробнее ст. 12 УК ), суд, учитывая и личность обвиняемого, и обстоятельства нарушения закона, может осудить с условным неприменением наказания. Устанавливается испытательный срок от года до тех лет, в течение которого осужденный находится под профилактическим наблюдением. Исключение могут сделать и для тех, кто совершил тяжкое преступление, но только если фигурант — несовершеннолетний, пенсионер, инвалид I или II группы.

А могут просто отпустить — без наказания? Теоретически возможно, но на практике применяется крайне редко (ст. 79 УК), условия — осуждается впервые, за преступление, не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое, и важно, — будет признано, что вследствие длительного безупречного поведение после совершения преступления человек докажет свое стремление к законопослушному поведению. Что именно суд расценит, как безупречное поведение, в УК не поясняется. Человек также может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 83 и 84 УК), за исключением военных преступлений, а также преступлений против мира и безопасности — например, геноцид, применение оружия массового поражение, подготовка или ведение агрессивной войны и др. (ст. 85 УК) По преступлениям, за которые предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение, суд дополнительно решает, будет ли человек освобожден от ответственности, если истек срок давности. Кроме того, обвиняемый может быть освобожден от ответственности, если преступление, которое он совершил, утратило общественную опасность. Такое решение, например, было принято по делу 81-летнего жителя поселка Ивенец , который незаконно продал ружье, чтобы купить себе гроб.

Как можно получить не уголовное, а административное наказание? Еще на стадии предварительного расследования подозреваемый (обвиняемый), который ранее не был судим, а сейчас его подозревают (обвиняют) в совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого преступления, может обратиться с ходатайством на имя следователя — применить административное наказание вместо уголовного. Но сначала нужно возместить ущерб. Если человеку будет отказано, с такой же просьбой потом можно обращаться в суд. Решение принимается на усмотрение органа, ведущего процесс, отказ может быть вполне формальным — мер административной ответственности недостаточно для исправления лица. Если все же решение принимается в пользу фигуранта, то ему могут назначить штраф от пяти до 30 базовых величин, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием 20% из зарплаты, административный арест на 15 суток, лишения специального права (например, на управление авто) на срок от трех месяцев до трех лет. Заменить уголовное наказание на административное не могут, если повторность совершения правонарушений привела к преступлению. Например, за клевету предусмотрена административная ответственность (ст. 9.2 КоАП). Но если человек в течении одного года дважды уже привлекался к ответственности, и продолжает клеветать, то его уже будут судить как за преступление (ст. 188 УК), и ответственность будет только уголовная.





А можно просто откупиться? Если человек впервые совершил преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, но явился с явкой с повинной, сотрудничал со следствием, полностью возместил вред или незаконно полученный доход, а также внес компенсацию в размере 50% от причиненного ущерба, но не менее 30 базовых величин, его могут освободить от уголовной ответственности — в связи с деятельным раскаянием. Если человек совершил более серьезное преступление, повлекшее причинение ущерба государству или государственной компании, например, неуплата налогов в особо крупном размере, он может быть освобожден по решению президента. В таком случае нужно не просто возместить ущерб, но и выполнить иные условия освобождения, какие — решается индивидуально. Ряд белорусских бизнесменов выходили на свободу после того, как возвращали в бюджет незаконно полученный доход в кратном размере. Юрий Чиж, к примеру, заплатил около 12 млн долларов. Такие ходатайства рассматривает Комиссия по помилованиям, окончательное решение принимает президент.

Кого могут помиловать? После того, как пройдены все судебные инстанции, человек может рассчитывать только на помилование президента. Такое ходатайство подает сам осужденный, исключение — приговоренные к смертной казни, их дела рассматривают, даже если они не заявляют такую просьбу. Каждое заявление, а также документы по делу (приговор, характеристики, в том числе из исправительного учреждения) рассматривает Комиссия по помилованиям, которая выносит вердикт — помиловать или отказать в помиловании. Однако окончательное решение принимает президент. Сколько человек было помиловано с 1994 года, неизвестно — эта информация отнесена к засекреченной. Известно лишь, что среди приговоренных к расстрелу Лукашенко помиловал только одного человека, всего осуждено в высшей мере — свыше 400 человек. Известны случаи, когда президент помиловал ряд чиновников , осужденных за коррупцию. Они не просто вышли на свободу, но и вернулись на руководящие должности — правда, многие были отправлены руководить колхозами. Осужденный получает краткое решение по своему заявлению, без объяснения причин. Через год он может повторно обращаться с просьбой о помиловании. Формально не требуется, чтобы он признавал вину и возместил ущерб, но данные факты учитываются комиссией при принятии решения.