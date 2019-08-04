То ли девочка, то ли виденье: в Минске задержана мошенница, которая меняла внешность и превращалась в мужчину

Источник материала: Единство

Преступная схема, по которой работала женщина, построена по принципу социального инжиниринга. В интернете фигурантка собирала информацию о людях с проблемами со здоровьем. Далее в социальных сетях она предлагала дружбу потенциальной жертве, а затем «обрабатывала» ее несколько месяцев.

Под различными предлогами женщина выманивала деньги, давя на жалость: нужны деньги на лечение рака, чтобы уехать на заработки, купить бытовую технику. В ее арсенале проблем были и такие, где она делала акцент на родственных связях и знакомствах с высокопоставленными чиновниками.

В переписке злоумышленница представлялась как мужчиной, так и женщиной из Польши, Украины, Латвии, Великобритании. Использовала псевдонимы Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten.

В мае 2018 года одной из потерпевших в соцсети пришло сообщение от некого «Denis Paten», жителя Риги, страдающего от рака селезенки. Спустя три месяца общения в интернете мужчина попросил новую знакомую помочь деньгами. 1600 рублей ему требовалось на лекарства и лечение в онкологическом центре. По телефону «Denis Paten» сообщил потерпевшей, что деньги заберет его знакомая Элен.

С 8 августа 2018 года по 3 января 2019 года мошенница завладела деньгами минчан на общую сумму в 10 850 рублей, 2 100 долларов США и 420 евро. Позже установили, что «Элен» была сама злоумышленница, ранее именовавшаяся как «Denis Paten».

В настоящий момент оперативники устанавливают других лиц, которые могли пострадать от ее действий. Все материалы проверки переданы в УСК по Минску для дачи правовой оценки действиям фигурантки.

Приметы женщины, называющей себя «Эллин»: рост около 160 см, полная, черные короткие волосы, глаза серые, тонкие губы, на лице пирсинг в районе носогубной складки, на плечах татуировки, курит.

Сотрудники милиции просят граждан, пострадавших от действий мошенницы или располагающих информацией о ее преступной деятельности, сообщить по телефону 102.