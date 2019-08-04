Выпускники филиала БНТУ «БГПК» готовятся к мировому чемпионату WorldSkills Kazan — 2019

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Порядка 1 600 молодых профессионалов более чем из 60 стран мира будут соревноваться по 56 компетенциям.

Участники чемпионата проходят отбор на национальных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» и являются лучшими из лучших в своей стране.

Дмитрий Грук и Александр Филиппов, выпускники филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» (на данный момент работники колледжа) входят в состав сборной команды Республики Беларусь.

На данном этапе ведется активная подготовка ребят к участию в юбилейном 45-м Международном чемпионате «WorldSkills Kazan – 2019». Дмитрий и Александр уже прошли большой путь подготовки к мировому чемпионату, отрабатывая свои профессиональные навыки и участвуя в конкурсах и тренировках по компетенциям, как на ведущих предприятиях Минска, так и Москвы, Екатеринбурга, Владимира. С целью стажировки борисовчане также совершенствовали свои профессиональные навыки в Австрии (г. Браунау) и в Дании (г. Хернигсхольм).

До начала крупномасштабного международного чемпионата WorldSkills Kazan – 2019 осталось совсем немного. Пожелаем Дмитрию Груку и Александру Филиппову успехов и новых профессиональных побед!