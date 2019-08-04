На станции метро «Восток» из-за ремонта закрыли один из выходов

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Восток» временно закрыт один из выходов. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

С 5 августа по 9 августа из-за проведения ремонтных работ будет полностью закрыт выход № 4−1 станции «Восток».





Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 августа по аналогичной причине будет закрыт выход № 4−1 станции «Партизанская».





Напомним, до 10 августа закрыт вестибюль № 2 — выход в сторону площади Независимости — на станции «Площадь Ленина». Там проводят работы по объектам примыкания третьей линии метрополитена, которая сейчас строится.

До 9 августа закрыт один из выходов станции метро «Партизанская», а до 14 августа — один из выходов станции метро «Немига».