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На станции метро «Восток» из-за ремонта закрыли один из выходов
05.08.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Восток» временно закрыт один из выходов. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.
С 5 августа по 9 августа из-за проведения ремонтных работ будет полностью закрыт выход № 4−1 станции «Восток».
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что с 12 по 16 августа по аналогичной причине будет закрыт выход № 4−1 станции «Партизанская».
Напомним, до 10 августа
До 9 августа закрыт один из выходов станции метро «Партизанская», а до 14 августа — один из выходов станции метро «Немига».
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Ранее сообщалось, что с 12 по 16 августа по аналогичной причине будет закрыт выход № 4−1 станции «Партизанская».
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