Не те салюты, странные дела, молодые пенсионеры, зубрята и Роналду без футбола - все за вчера

Прошел месяц после трагедии на салюте 3 июля. «Пиротехнические заряды ненадлежащего качества» — так звучит приоритетная версия СК. А мы тем временем обсудили проблему с директором компании, которая 25 лет запускает фейерверки, в том числе и на День независимости в Минске. Он считает, что с салютами у нас и правда что-то не так — и подсказывает, как сделать их безопаснее.
А помните, как юмористка заслуженная артистка России Елена Воробей приезжала в Минск на суд поддержать родственника? Теперь она написала нам письмо: по ее словам, некоторые читатели TUT.BY неправильно ее поняли и никакой «узнаваемостью» она не пользовалась. Вот здесь — ее правда о том, почему решила поддержать фигуранта уголовного дела и как попала на прием в Администрацию президента.
У нас — истории женщин, которые родили после 40 лет, когда уже есть взрослые дети и карьера в самом разгаре. Мамы рассказали, чего опасались врачи, отличается ли беременность в 20 и 40 лет и как на неожиданную новость отреагировали родные. Смотреть это видео — чистый позитив (в жизни, наверное, все не так легко было, конечно)!
В возрасте наших молодых мам некоторые белорусы, знаете ли, уже на пенсию выходят! Это милиционеры, военные, спасатели, стюардессы и др. Мы как раз решили поговорить с ними о том, каково это — быть молодым пенсионером. «Как, — говорят, — в 43 года я мог сидеть дома? Естественно, искал работу».
А вот вам история о том, как четверо белорусских ребят сели в сорокалетние «жигули» и отправились в путешествие по Европе протяженностью больше 5 тысяч километров. Справились, но без приключений не обошлось! С каждым годом, наверное, такие вещи будут все более дорогими, ведь еще чуть-чуть — и какие уже «жигули», раз люди Бреста до Москвы за 50 минут». В Бресте разработали проект поездов будущего">в Москву из Бреста будут за 50 минут доезжать!
УЕФА провел жеребьевку раунда плей-офф Лиги Европы. Мы узнали, на какие клубы выйдут белорусские команды в том случае, если пройдут третий круг квалификации (первые игры 3-го круга — уже в этот четверг!). Ну, БАТЭ и «Шахтер», готовьтесь!
Ну, а для тех, кому профессиональный спорт уже не светит, а каких-то достижений все еще хочется, мы разложили по полочкам, чем вам заниматься в зависимости от целей — что выбрать для похудения, а что для фигуры качка, например.