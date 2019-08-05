Не те салюты, странные дела, молодые пенсионеры, зубрята и Роналду без футбола - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Увы, погода на этой неделе нас не порадует (ох и надоели эти температурные антирекорды !). А кое у кого еще и горячую воду отключили, да и магнитные бури сегодня … Как выжить?! Бойлер и солнце спасут белорусов, а мы пока напомним вам, чем страна и мир жили вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Держите новый выпуск проекта «Если к вам пришли» . Раньше мы уже рассказывали, как вести себя, если к вам домой пришли с обыском или вызвали на допрос, где искать адвоката и чем он может помочь, как свидетель может стать обвиняемым, могут ли задержать ребенка и какие у него права, а еще узнали, как выглядят СИЗО в Беларуси. Сейчас вы узнаете, кого могут помиловать, какие обстоятельства смягчают вину и когда уголовную ответственность могут заменить на административную: заплатил штраф — и свободен . И пусть вам все это никогда не пригодится!

проекта . Раньше мы уже рассказывали, как вести себя, если к вам домой пришли с обыском или вызвали на допрос, где искать адвоката и чем он может помочь, как свидетель может стать обвиняемым, могут ли задержать ребенка и какие у него права, а еще узнали, как выглядят СИЗО в Беларуси. Сейчас вы узнаете, кого могут помиловать, какие обстоятельства смягчают вину и . И пусть вам все это никогда не пригодится! А помните, как юмористка заслуженная артистка России Елена Воробей приезжала в Минск на суд поддержать родственника? Теперь она написала нам письмо: по ее словам, некоторые читатели TUT.BY неправильно ее поняли и никакой «узнаваемостью» она не пользовалась. Вот здесь — ее правда о том, почему решила поддержать фигуранта уголовного дела и как попала на прием в Администрацию президента.





У нас — истории женщин, которые родили после 40 лет , когда уже есть взрослые дети и карьера в самом разгаре. Мамы рассказали, чего опасались врачи, отличается ли беременность в 20 и 40 лет и как на неожиданную новость отреагировали родные. Смотреть это видео — чистый позитив (в жизни, наверное, все не так легко было, конечно)!

, когда уже есть взрослые дети и карьера в самом разгаре. Мамы рассказали, чего опасались врачи, отличается ли беременность в 20 и 40 лет и как на неожиданную новость отреагировали родные. (в жизни, наверное, все не так легко было, конечно)! В возрасте наших молодых мам некоторые белорусы, знаете ли, уже на пенсию выходят! Это милиционеры, военные, спасатели, стюардессы и др. Мы как раз решили поговорить с ними о том, каково это — быть молодым пенсионером . «Как, — говорят, — в 43 года я мог сидеть дома? Естественно, искал работу».

выходят! Это милиционеры, военные, спасатели, стюардессы и др. Мы как раз решили поговорить с ними о том, . «Как, — говорят, — в 43 года я мог сидеть дома? Естественно, искал работу». А вот вам история о том, как четверо белорусских ребят сели в сорокалетние «жигули» и отправились в путешествие по Европе протяженностью больше 5 тысяч километров. Справились, но без приключений не обошлось ! С каждым годом, наверное, такие вещи будут все более дорогими, ведь еще чуть-чуть — и какие уже «жигули», раз люди Бреста до Москвы за 50 минут». В Бресте разработали проект поездов будущего">в Москву из Бреста будут за 50 минут доезжать!





О СПОРТЕ





Ну, а для тех, кому профессиональный спорт уже не светит, а каких-то достижений все еще хочется, мы разложили по полочкам, чем вам заниматься в зависимости от целей — что выбрать для похудения, а что для фигуры качка, например.

Все новости понедельника, 5 августа

Кстати! В Минске же открылась «Пьяная вишня». Нет-нет, не та, что во Львове, но очень похоже. Смотрите, как выглядит и что там наливают (как думаете, вечер вторника — хорошее время попробовать наливку?).

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