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Мост, что возле Брестской крепости, обветшал и требует ремонта

06.08.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подвесной мост у Брестской крепости-героя нуждается в ремонте: под ногами шатаются доски и дыры видны даже невооруженным взглядом, пишет «Брестская газета».


Пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался. До этого речь шла лишь о реконструкции подвесного Тереспольского моста, который ведет к одноименным воротам крепости.

Мост, о котором мы говорим, построили в 1976 году на месте старого деревянного моста, у которого было несколько промежуточных опор. Благодаря новой конструкции от опор удалось избавиться, что имело значение в то время для судоходства.

Полная длина моста — больше 141 метра. Его пилоны выполнены из железобетона, а форма является продолжением архитектурной идеи мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

 
 
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Но пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался.
 
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