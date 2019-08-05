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Мост, что возле Брестской крепости, обветшал и требует ремонта
06.08.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подвесной мост у Брестской крепости-героя нуждается в ремонте: под ногами шатаются доски и дыры видны даже невооруженным взглядом,
Пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался. До этого речь шла лишь о реконструкции подвесного Тереспольского моста, который ведет к одноименным воротам крепости.
Мост, о котором мы говорим, построили в 1976 году на месте старого деревянного моста, у которого было несколько промежуточных опор. Благодаря новой конструкции от опор удалось избавиться, что имело значение в то время для судоходства.
Полная длина моста — больше 141 метра. Его пилоны выполнены из железобетона, а форма является продолжением архитектурной идеи мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
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Но пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался.
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