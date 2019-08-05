Мост, что возле Брестской крепости, обветшал и требует ремонта

Источник материала: Tut.by

Подвесной мост у Брестской крепости-героя нуждается в ремонте: под ногами шатаются доски и дыры видны даже невооруженным взглядом, пишет «Брестская газета».





Пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался. До этого речь шла лишь о реконструкции подвесного Тереспольского моста, который ведет к одноименным воротам крепости.

Мост, о котором мы говорим, построили в 1976 году на месте старого деревянного моста, у которого было несколько промежуточных опор. Благодаря новой конструкции от опор удалось избавиться, что имело значение в то время для судоходства.

Полная длина моста — больше 141 метра. Его пилоны выполнены из железобетона, а форма является продолжением архитектурной идеи мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».