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Без электричества 6 августа останется 71 населенный пункт Минской области

06.08.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 6 августа, планово отключат электроэнергию в 17 районах Минщины, в том числе в шести городах — Борисове, Марьиной Горке, Слуцке, Столбцах, Узде и Любани, а также в двух садовых товариществах. 


Фото: Reuters

Работы начнутся в 8.00-11.00, завершатся в 14.00-18.00.

Как сообщили в РУП «Минскэнерго», в день отключения будет производиться ремонт оборудования, обрезка деревьев, установка и переустановка опор, перетяжка и замена провода, ремонт высоковольтных линий, плановые работы, ремонт уличного освещения, капитальный ремонт, техобслуживание.

Березинский район

6 августа с 9:00 до 17:00 будут перебои в электроснабжении в деревнях Дмитровичи и Маческ.

Борисовский район

В Борисове будут перебои в энергоснабжении в домах 3-27 на улице Луговой и 73-85 — на Сенной. Без света останется жилой сектор деревень Добрицкое, Завалы, Ярцевка. В населенном пункте Большая Ухолода будут обесточены улицы Гвардейская (дома 1-9), Речная (1-11), Садовая (1-30), Советская (1-23), в деревне Малая Ухолода — улица Восточная (1-4) и переулок Школьный (2).

В агрогородке Лошница с 9:00 до 17:00 ожидаются перебои в энергоснабжении на улице Молодежной (дома 19-21, 23, 26).

Вилейский район

Электричества не будет на улицах Центральной и Лесной деревни Балаши. Обесточат населенные пункты Дворец, Застенки, Избино, Коренево, Курники, Любки, Муляры, Овсяники, Ольковичи и Юнцевичи.

Воложинский район

С 8:40-9:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать в населенном пункте Ивенец на улицах Пушкина и Янки Купалы, в деревнях Новоселки, Скадорвы и Черневичи, в агрогородке Доры — на улицах Зеленой, Советской и Солнечной.

Дзержинский район

Будут перебои в электроснабжении в деревнях Андриевщина, Волка, Новая Рудица, Полоневичи и Шабуневка.

Крупский район

В агрогородке Хотюхово не будет света на улицах Климковича (дома 3-15) и Новой (1-8). Ожидаются перебои с электроснабжением в населенных пунктах Большие Жаберичи, Докудово, Малые Жаберичи, Неверовщина и Ухвала.

Логойский район

6 августа будет обесточен жилой сектор в населенном пункте Кроква. Там будут ремонтировать высоковольтные линии.

Любанский район

В деревне Большие Городятичи с 9:00 до 17:00 будут обесточены переулки Веселый и Партизанский, улицы Гагарина и Мира (дома 1-51, 72-140). Без света останутся населенные пункты Задонщина, Кузьмичи (улицы Красная, Пушкина, Центральная — дома 201-221), Речень (улица Советская — дома 39-126), Смольгово (улицы Сырокомли и Смольговская — дома 41-74). В связи с плановыми работами в Любани будут перебои в электроснабжении на улице Ленина и в переулке Пролетарском.

Минский район

Останутся без света населенные пункты Чернявщина, Гатово, Ленина. Обесточат в Колодищах улицы Грушевую, Прудовую, Сиреневую и переулок Брянский.

Молодечненский район

Из-за обрезки деревьев без света останется деревня Носилово.

Несвижский район

В деревне Чановичи будут перебои с электроснабжением на улице 17 сентября.

Пуховичский район

6 августа электроэнергия будет отсутствовать в населенных пунктах Веселово, Леоновичи, Лучки, Хозянинки, Голоцк, а также в садовых товариществах Таль и Талька-Дружба. В Марьиной Горке обесточат улицу Фрунзе, в деревне Рыбцы — Речную.

Слуцкий район

С 8:00 до 17:00 будут перебои с электроснабжением в населенных пунктах Гороховка, Качалово и Чайчицы. В Слуцке обесточат улицы Пионерскую (дома 32, 34, 36, 38) и Серпуховскую (21-39).

Смолевичскйи район

В населенных пунктах Бабий Лес и Замлынье ожидаются перебои с электроснабжением из-за текущего ремонта высоковольтных линий.

Столбцовский район

В деревнях Лубень и Свериново с 8:30 до 16:30 не будет света на центральных улицах.  В Столбцах будут перебои с электроснабжением на улицах К. Цеткин (дома 3, 5-8, 10, 11), Танкистов (33, 34, 40) и в переулке Коминтерна (3-5, 7).

Узденский район

В деревне Дегтяное с 9:00 до 16:00 останутся без света улицы Владимирская, Радужная и Центральная. Будут обесточены в агрогородке Зеньковичи улицы Садовая и Юбилейная.  Ожидаются перебои с электроснабжением в Узде в переулке К. Маркса и на улицах Колхозной (дома 76-90), Лесной и М. Казея.

Червенский район

Электроэнергия будет отсутствовать в деревнях Колодежи, Полядки и Мощалино (на улице Гагарина).

В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.

В графике плановых отключений электроэнергии возможны изменения.

 
 
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Во вторник, 6 августа, планово отключат электроэнергию в 17 районах Минщины, в том числе в шести городах - Борисове, Марьиной Горке, Слуцке, Столбцах, Узде и Любани, а...
 
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