В Толочинском районе на уклонистов от армии завели уголовные дела

Источник материала: Tut.by

Уголовные дела возбуждены в Толочине в отношении 20-летнего и 26-летнего жителей района, которые без уважительных причин не явились в военный комиссариат во время призыва на воинскую службу, сообщает газета «Наша Талачыншчына».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Оба молодых человека были в установленном законодательством порядке уведомлены о необходимости прибыть в военкомат, но проигнорировали это требование. Таким образом, считают в СК, они совершили преступление предусмотренное ч. 1 ст. 435 УК — уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Теперь молодым людям грозит наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.