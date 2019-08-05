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В Толочинском районе на уклонистов от армии завели уголовные дела

06.08.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовные дела возбуждены в Толочине в отношении 20-летнего и 26-летнего жителей района, которые без уважительных причин не явились в военный комиссариат во время призыва на воинскую службу, сообщает газета «Наша Талачыншчына».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Оба молодых человека были в установленном законодательством порядке уведомлены о необходимости прибыть в военкомат, но проигнорировали это требование. Таким образом, считают в СК, они совершили преступление предусмотренное ч. 1 ст. 435 УК — уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Теперь молодым людям грозит наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

 
 
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Теперь молодым людям грозит наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.
 
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