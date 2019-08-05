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В центре Гродно рядом с танком открылась новая кофейня. На днях заработает еще одна

06.08.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Парижской Коммуны открылась новая кофейня «КАВАЛАВА». На этой же неделе рядом откроется еще одно заведение — «КАВА Banga». Здесь по заверениям владельцев, будут необычно подавать кофе, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

«КАВАЛАВА» некоторое время работала в тестовом режиме, а официально открылась в понедельник, 5 августа. Заведение небольшое — всего 11 посадочных мест. Несколько столов и барная стойка. Конечно, здесь специализируются на приготовлении кофе и других горячих напитков. Предлагают привычные американо, а также необычные эспрессо доппио и какао баунти.


Фото: vgr.by

Кроме того, специально для гурманов в меню есть необычный кофе — КAFA. Как рассказали в заведении, это кофе премиум-класса. А чтобы такой элитный напиток могли попробовать как можно больше людей, его цена всего на 50 копеек выше, чем у обычного сорта кофе.


Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Также можно будет заказать горячий чай, алкогольные напитки и коктейли. Будет и сладкая выпечка — торты, кексы и донатсы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Парижской Коммуны открылась новая кофейня «КАВАЛАВА». На этой же неделе рядом откроется еще одно заведение - «КАВА Banga». Здесь по заверениям...
 
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