«Идеальный вариант - двухчасовой рабочий день». Как бороться с выгоранием?

Источник материала: Tut.by

Бывает, что утро начинается с мучительных уговоров самого себя пойти на работу, но в офисе вновь остро ощущаешь, что категорически не хочется что-либо делать, и работа кажется бессмысленной. В этом случае специалисты просят серьезно задуматься: скорее всего, у вас наступило эмоциональное выгорание. Ощущение полного внутреннего опустошения можно исправить, но лучше не доводить себя до крайности. Вместе с комплексом SPA Riviera мы расспросили психолога Павла Зыгмантовича, как распознать эмоциональное выгорание на начальных этапах и какие лайфхаки помогут это состояние преодолеть.

Отвращение даже от мысли о работе

Людей, не подверженных стрессу, не бывает. Когда происходит что-то вне нашей воли, тут же возникает неприятное внутренне напряжение. Эмоциональное выгорание отличается от такого неподконтрольного стресса своей направленностью. Павел Зыгмантович подчеркивает: первое случается исключительно на работе.

— Если человек выгорел, он может охотно вязать или с удовольствием встречаться с друзьями, но к своей профессиональной деятельности чувствует только отвращение. Тут нельзя сказать о лени. Строго говоря, если человек не желает что-то делать, то этому всегда есть причина: усталость от того, что неверно рассчитал свои силы, непонимание, зачем необходимо выполнять какие-то возложенные на него функции, отсутствие смысла, допустим, я начну действовать, а мне снова скажут, что это никому не нужно. Работник может испытывать страх от того, что у него ничего не получится, стыд, что подведет коллектив. Но в любом случае речь идет о переживании. А выгорание характеризует отсутствие всяких эмоций по отношению к делам. Человек отстранен и совершенно ничего не хочет.





Самый заметный показатель того, что выгорание не обошло вас стороной — это цинизм. Поэтому шутки, описывающие профессиональный черный юмор медиков, не так уж безобидны, ведь означают только одно: врачи массово выгорают.

— Самому определить внутреннее истощение сложно. Оно назревает постепенно. Его так же сложно оценить, как, например, заметить, что у вас постоянно растут волосы. Вы оцениваете прическу, выйдя от парикмахера, потом спокойно ходите, а тут неожиданно челка уже закрывает глаза. Точно так же мы не прислушиваемся к ежедневному эмоциональному дискомфорту, приспосабливаемся к нему.

Сложнее всего тем, кто работает с людьми

К эмоциональному выгоранию в большей степени склонны представители профессий, которым по долгу службы приходится постоянно работать с людьми. Врачам, учителям, операционистам необходимо ежедневно держать себя в руках, даже когда клиент, пациент или ученик испытывает нервы на прочность.

— Легко ли оставаться эмоционально устойчивым кассиру, который объясняет, что не может провести операцию, потому что существуют жесткие правила, а в ответ слышит: «Я тебя ненавижу, ты мне жизнь испоганил!»? Как держаться банковскому работнику, если его отделение облюбовала посетительница с отклонениями в психике? Та может ругаться, плеваться, распугивать клиентов, но нет никаких законных оснований как-то повлиять на недееспособного человека. Именно отсутствие контроля над ситуацией становится серьезным поводом для выгорания.





Еще одна предпосылка эмоционального истощения прячется в большом количестве неудач. Эта опасность особенно часто подстерегает врачей, ведь человеческий организм порой ведет себя непредсказуемо, иногда клиническая картина развивается вопреки параграфу в учебнике, фатально может закончиться даже та история болезни, которая поначалу выглядела вполне оптимистично.

— Но по большому счету заработать выгорание может представитель любой профессии, если постоянно сталкивается на работе с негативом. Например, шеф требует срочно выполнить поручение, а назавтра отменяет задачу да еще обвиняет сотрудника: «Кто вас вообще просил это делать?». Да и сами руководители нередко выгорают из-за невозможности до конца контролировать процесс и высокого процента неудач.

Начните с малого: поменяйте обои на рабочем столе

Павел Зыгмантович отмечает, что идеальным вариантом для тех, кто работает непосредственно с людьми, стал бы двухчасовой рабочий день.

— Не зря в различных сетях фастфуда происходит постоянная ротация персонала внутри рабочей зоны. Там уверены: если кассир постоит на приеме заказов больше двух часов, то он вряд ли сможет и дальше искренне улыбаться клиенту. Ту же схему используют в детских центрах, которые знакомят посетителей с различными профессиями: инструкторы с определенной периодичностью меняют зону ответственности.





Но что делать тем людям, которые не могут повлиять на свой график? Психолог советует добавить в свою жизнь побольше разнообразия. Можно начать с малого: время от времени менять обои на рабочем столе, ставить разную фоновую музыку, допустим, с утра классику, а к вечеру что-то из популярных треков.

— Чем больше нового вы для себя организовываете, тем больше у вас контроля над своей жизнью, соответственно, меньше вы выгораете. Данный факт подтвержден многочисленными экспериментами. Например, психологи исследовали людей, которые застряли в лифте. Оказалось, что те, кто находились к приборной панели ближе, пугались меньше тех, кто находился в конце лифта. Почему? Потому что у первых была иллюзия, что они владеют ситуацией, хотя на самом деле объем контроля у всех был одинаковый.

Еще один хороший способ защиты — умение ставить собственные цели. Руководитель обозначает задачу и оговаривает с вами, какие варианты неприемлемы для ее выполнения, а вы внутри данного «коридора» выбираете путь для ее достижения. Такой подход дает ощущение контроля над происходящим, ведь вы сами решаете, что делать.

Любовь к бане — это неспроста

Внутреннее опустошение можно исправить, но лучше его не допускать. В качестве профилактики отлично помогает отдых. К сожалению, многие представители «сидячих» профессий и релаксировать пытаются сидя. Попробуйте использовать регламентированное время обеда с пользой: часть перерыва посвятите прогулке. Это срабатывает, потому что вы сами выбираете, с какой скоростью и в каком направлении идти. Павел Зыгмантович напоминает, что 10 минут бодрой прогулки поднимает настроение на 2 часа.

Проблема всех профессий, связанных с людьми, заключается в том, что работник в процессе делового общения должен постоянно себя сдерживать. Ему необходимо улыбаться, несмотря на то что внутри все закипает. В такие минуты тело человека напряжено, мышцы требуют расслабления, но ничего не происходит, ведь рабочий день в разгаре. Поэтому весьма полезно выкроить время для релакса.





— Попробуйте дважды в день на пять минут откинуться в кресле, закрыть глаза и расслабиться. Вдобавок можно представить, будто вы погрузили ноги в теплое море. Лично меня данная практика выручает. Если я не нахожу в своем рабочем графике времени на небольшой отдых, то к вечеру чувствую себя выжатым как лимон.

На любом этапе выгорания помогают массаж, баня, сауна. Отлично снимают напряжение разные виды физиотерапии, связанные с водой. В этом смысле хороший результат дают спа-процедуры .

— Было бы очень круто, если бы каждый человек регулярно ходил на массаж. Есть масса исследований на эту тему, доказывающих, что данная процедура поднимает настроение, укрепляет здоровье, улучшает стрессоустойчивость, даже лечит легкие и средние формы депрессии. Значит, повышает сопротивление эмоциональному выгоранию.

Возможно, и любовь к бане у наших людей появилась неспроста. Туда заглядывали не только ради мытья. Ведь парение с вениками можно приравнять к форме массажа. После бани любители попариться смотрят на жизнь веселее. Павел объясняет:

— Часть наших проблем глубоко субъективна. Тут срабатывает поговорка «кому-то суп жидкий, а кому-то жемчуг мелкий». Но и тот и другой будут испытывать одинаковые эмоции. Когда человек в хорошем настроении, его многое не задевает. Чтобы почаще быть на позитиве, нужно уметь переключаться, расслабляться не только эмоционально, но и физически.



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Чего точно не следует делать, так это надеяться, что стоит только перетерпеть — и все пройдет само собой. Как только появилось отвращение к работе, необходимо начинать действовать. Психолог Павел Зыгмантович уверен:

— Из-за эмоциональной невключенности развивается халатность. А это уже может привести к печальным последствиям не только для данной личности, но и для окружающих.

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