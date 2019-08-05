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В Беларуси утверждены образовательные стандарты высшего образования I ступени по 28 специальностям

06.08.2019 07:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси утверждены образовательные стандарты высшего образования I ступени по 28 специальностям
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты высшего образования I ступени утверждены постановлением Министерства образования №38 от 17 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о следующих специальностях: "управление инновационными проектами промышленных предприятий", "управление дизайн-проектами на промышленном предприятии", "технология машиностроения", "материаловедение в машиностроении", "технологическое оборудование машиностроительного производства", "машины и технология обработки материалов давлением", "оборудование и технология сварочного производства", "машины и технология литейного производства", "низкотемпературная техника", "упаковочное производство (по направлениям)", "торговое оборудование и технологии", "вакуумная и компрессорная техника", "дизайн производственного оборудования", "городской электрический транспорт", "автосервис", "механические и электромеханические приборы и аппараты", "оптико-электронные и лазерные приборы и системы", "информационно-измерительная техника", "биотехнические и медицинские аппараты и системы", "техническое обеспечение безопасности", "металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)", "технология и оборудование ювелирного производства", "производство экспозиционно-рекламных объектов", "автоматизированные электроприводы", "промышленные роботы и робототехнические комплексы", "методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов", "интегральные сенсорные системы", "компьютерная мехатроника".

В приложениях прописаны область применения каждого стандарта, основные термины и определения, общая характеристика специальности и цели подготовки специалиста, формы и сроки получения высшего образования, характеристика и сферы, объекты и виды, задачи профессиональной деятельности специалиста, возможности продолжения им образования, требования к компетенциям, в том числе универсальным и базовым, различные аспекты учебно-программной документации и прочее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательные стандарты высшего образования I ступени утверждены постановлением Министерства образования №38 от 17 апреля 2019 года,...
 
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