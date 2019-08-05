ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госстандарт внес изменения в общегосударственный классификатор Беларуси "Страны мира"

06.08.2019 09:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен общегосударственный классификатор "Страны мира". Соответствующее постановление Госстандарта №30 от 29 мая 2019 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе отражены изменения названий государств, произошедшие в последнее время. Так, Македония значится как Республика Северная Македония, Королевство Свазиленд - как Королевство Эсватини. Также учтены изменения в государственном устройстве таких государств, как Государство Ливия и Кооперативная Республика Гайана.

Постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен общегосударственный классификатор "Страны мира". Соответствующее постановление Госстандарта №30 от 29 мая 2019 года...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Идеальный вариант - двухчасовой рабочий день». Как бороться с выгоранием?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика