Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен общегосударственный классификатор "Страны мира". Соответствующее постановление Госстандарта №30 от 29 мая 2019 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В документе отражены изменения названий государств, произошедшие в последнее время. Так, Македония значится как Республика Северная Македония, Королевство Свазиленд - как Королевство Эсватини. Также учтены изменения в государственном устройстве таких государств, как Государство Ливия и Кооперативная Республика Гайана.

Постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года.-0-