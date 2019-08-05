Пуск фермы «Осовцы»

Источник материала: Навiны Палесся





















В четверг, 1 августа, в КСУП «Видиборский» состоялось важное для хозяйства и коллектива событие – открытие и пуск новой молочнотоварной фермы «Осовцы» на 640 голов.

На открытие приехали председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Мороз, директор производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Столине Вадим Полюхович и другие.

– Открытие молочнотоварной фермы должно стать новым этапом в развитии хозяйства, локомотивом, который выведет «Видиборский» на новый уровень, – отметил на открытии Григорий Протосовицкий. – Мы ждём от фермы «Осовцы» качественного продукта экстра-класса.

На строительство этого объекта затрачены как бюджетные средства, так и взяты кредиты. Только доильно-холодильное оборудование «Осовцов» стоит 900 тысяч. Эти средства взяты КСУП в кредит. Кроме этого 2,5 млн рублей выделено из областного бюджета и ещё 1,2 млн кредитных средств. Всё вложено в строительство и покупку оборудования. Теперь дело за результатом.

– В этот день была произведена первая дойка, чтобы проверить оборудование GEA Westfalia в работе, – рассказал «НП» директор КСУП «Видиборский» Сергей ПАШКЕВИЧ. – Это знаковое для нас событие, так как позволит значительно улучшить качество и количество молока. Условия для работы наших сотрудников перешли на новый уровень.

Сейчас молочнотоварная ферма заполнена 320 нетелями и 126 дойными коровами, которые в эти дни практически прошли адаптацию и их средний удой вернулся к соответствующему показателю. Планируем, что полностью заполним ферму в 20-х числах августа. А полностью ферма на 100 процентов будет работать уже в январе следующего года.

Александр НИКИФОРЕНКО

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