ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пуск фермы «Осовцы»

06.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Пуск фермы «Осовцы»

Пуск фермы «Осовцы»

Пуск фермы «Осовцы»

Пуск фермы «Осовцы»

Пуск фермы «Осовцы»

В четверг, 1 августа, в КСУП «Видиборский» состоялось важное для хозяйства и коллектива событие – открытие и пуск новой молочнотоварной фермы «Осовцы» на 640 голов.
На открытие приехали председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Мороз, директор производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Столине Вадим Полюхович и другие.
– Открытие молочнотоварной фермы должно стать новым этапом в развитии хозяйства, локомотивом, который выведет «Видиборский» на новый уровень, – отметил на открытии Григорий Протосовицкий. – Мы ждём от фермы «Осовцы» качественного продукта экстра-класса.
На строительство этого объекта затрачены как бюджетные средства, так и взяты кредиты. Только доильно-холодильное оборудование «Осовцов» стоит 900 тысяч. Эти средства взяты КСУП в кредит. Кроме этого 2,5 млн рублей выделено из областного бюджета и ещё 1,2 млн кредитных средств. Всё вложено в строительство и покупку оборудования. Теперь дело за результатом.
– В этот день была произведена первая дойка, чтобы проверить оборудование GEA Westfalia в работе, – рассказал «НП» директор КСУП «Видиборский» Сергей ПАШКЕВИЧ. – Это знаковое для нас событие, так как позволит значительно улучшить качество и количество молока. Условия для работы наших сотрудников перешли на новый уровень.
Сейчас молочнотоварная ферма заполнена 320 нетелями и 126 дойными коровами, которые в эти дни практически прошли адаптацию и их средний удой вернулся к соответствующему показателю. Планируем, что полностью заполним ферму в 20-х числах августа. А полностью ферма на 100 процентов будет работать уже в январе следующего года.
Александр НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 1 августа, в КСУП «Видиборский» состоялось важное для хозяйства и коллектива событие – открытие и пуск новой молочнотоварной
 
Новости дня
Новости общества
 
Госстандарт внес изменения в общегосударственный классификатор Беларуси "Страны мира"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика