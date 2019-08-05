Лучше сдать добровольно

Источник материала: Навiны Палесся





Как сообщил «НП» старший инспектор по разрешительной работе Столинского РОВД Вадим Дульский, за истекший период 2019 года на территории Столинского района из нелегального оборота выведено 8 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия и 1 боеприпас.

Гражданами добровольно сдано две единицы незаконно хранящегося огнестрельного оружия. К установленной законодательством ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов привлечено два жителя Столинского района.

Напоминаем, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

По телефону 2 28 43 либо по телефону 102 можно сообщить в Столинский РОВД информацию о незаконно хранящемся оружии, бое-припасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ