ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучше сдать добровольно

06.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Лучше сдать добровольно

Как сообщил «НП» старший инспектор по разрешительной работе Столинского РОВД Вадим Дульский, за истекший период 2019 года на территории Столинского района из нелегального оборота выведено 8 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия и 1 боеприпас.

Гражданами добровольно сдано две единицы незаконно хранящегося огнестрельного оружия. К установленной законодательством ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов привлечено два жителя Столинского района.
Напоминаем, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
По телефону 2 28 43 либо по телефону 102 можно сообщить в Столинский РОВД информацию о незаконно хранящемся оружии, бое-припасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил «НП» старший инспектор по разрешительной работе Столинского РОВД Вадим Дульский, за истекший период 2019 года на территории Столинского
 
Новости дня
Новости общества
 
Чтоб не знать плохих вестей — будь примером для детей!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика