Чтоб не знать плохих вестей — будь примером для детей!

Источник материала: Навiны Палесся





В ходу ли автокресла у жителей Столинщины? Какие нарушения чаще всего допускают несовершеннолетние участники дорожного движения? В скольких ДТП пострадали дети? На эти и другие вопросы корреспонденту «НП» ответил старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО.

– Игорь Васильевич, до конца каникул – практически целый месяц. Что показали предыдущие два? Какие нарушения по линии ГАИ чаще всего допускают несовершеннолетние?

– Во время каникул всегда фиксируется больше нарушений. И каникулы, и тёплое время года – благодатная почва для правонарушений.

С начала года несовершеннолетние района допустили 57 нарушений, львиная доля которых – управление без прав. На автомобилях и мотоциклах было задержано 23 бесправника. Распространённые нарушения – управление без шлемов, без техосмотра. Зарегистрировано три случая, когда несовершеннолетние просто проигнорировали требование об остановке инспектора ДПС, пытались скрыться.

– А что с пешеходами?

– Юные пешеходы чаще всего пренебрегают фликерами. Кстати, среди несовершеннолетних нарушителей-пешеходов без световозвращающих элементов был и один нетрезвый юноша…

– Как вы считаете, автокресла уже прочно вошли в нашу жизнь или есть сопротивляющиеся?

– С каждым годом в этом плане автолюбители становятся всё более законопослушными. Тем не менее, с начала года 472 водителя проигнорировали автокресла, из-за чего рисковали здоровьем (а возможно и жизнью!) своих детей.

– В этом году, насколько мне известно, в нашем районе не было ДТП с участием детей со смертельным исходом…

– К счастью, да. Но произошло два ДТП, в которых несовершеннолетние получили ранения разной степени тяжести. В первом случае мальчик выбежал на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности, и был задет зеркалом проезжающего автомобиля. Второй случай окончился гораздо трагичнее. Молодые люди ночью передали руль своей несовершеннолетней спутнице, а та, не имея достаточных навыков вождения, не справилась с управлением. Пострадали как все трое, так и дорогой автомобиль.

– Игорь Васильевич, какую профилактическую работу проводят с детьми сотрудники ГАИ?

– Мы регулярно выступаем в детских коллективах с целью профилактики детского травматизма. Доносим до наших юных слушателей полезную информацию с помощью интересных примеров, цифр, а также аудио-видео материалов.

С начала года проведено 67 выступлений самой различной тематики: каникулы без опасностей, безопасный переход, фликер – твой друг и т. д. В ходе выступлений 102 фликера нашли своих юных хозяев. Надеемся, они послужат ребятам.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем родителям, которые прочтут наше интервью: уделяйте своим детям и профилактическим беседам с ними больше внимания; будьте законопослушными водителями на дорогах и пешеходами на пешеходных переходах. И помните: дети копируют наше поведение. А мы, взрослые, должны быть достойным примером для них!

– Спасибо за интервью.

Лилия ГУЩА