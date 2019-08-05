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Чтоб не знать плохих вестей — будь примером для детей!

06.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Чтоб не знать плохих вестей — будь примером для детей!

В ходу ли автокресла у жителей Столинщины? Какие нарушения чаще всего допускают несовершеннолетние участники дорожного движения? В скольких ДТП пострадали дети? На эти и другие вопросы корреспонденту «НП» ответил старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО.
– Игорь Васильевич, до конца каникул – практически целый месяц. Что показали предыдущие два? Какие нарушения по линии ГАИ чаще всего допускают несовершеннолетние?
– Во время каникул всегда фиксируется больше нарушений. И каникулы, и тёплое время года – благодатная почва для правонарушений.
С начала года несовершеннолетние района допустили 57 нарушений, львиная доля которых – управление без прав. На автомобилях и мотоциклах было задержано 23 бесправника. Распространённые нарушения – управление без шлемов, без техосмотра. Зарегистрировано три случая, когда несовершеннолетние просто проигнорировали требование об остановке инспектора ДПС, пытались скрыться.
– А что с пешеходами?
– Юные пешеходы чаще всего пренебрегают фликерами. Кстати, среди несовершеннолетних нарушителей-пешеходов без световозвращающих элементов был и один нетрезвый юноша…
– Как вы считаете, автокресла уже прочно вошли в нашу жизнь или есть сопротивляющиеся?
– С каждым годом в этом плане автолюбители становятся всё более законопослушными. Тем не менее, с начала года 472 водителя проигнорировали автокресла, из-за чего рисковали здоровьем (а возможно и жизнью!) своих детей.
– В этом году, насколько мне известно, в нашем районе не было ДТП с участием детей со смертельным исходом…
– К счастью, да. Но произошло два ДТП, в которых несовершеннолетние получили ранения разной степени тяжести. В первом случае мальчик выбежал на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности, и был задет зеркалом проезжающего автомобиля. Второй случай окончился гораздо трагичнее. Молодые люди ночью передали руль своей несовершеннолетней спутнице, а та, не имея достаточных навыков вождения, не справилась с управлением. Пострадали как все трое, так и дорогой автомобиль.
– Игорь Васильевич, какую профилактическую работу проводят с детьми сотрудники ГАИ?
– Мы регулярно выступаем в детских коллективах с целью профилактики детского травматизма. Доносим до наших юных слушателей полезную информацию с помощью интересных примеров, цифр, а также аудио-видео материалов.
С начала года проведено 67 выступлений самой различной тематики: каникулы без опасностей, безопасный переход, фликер – твой друг и т. д. В ходе выступлений 102 фликера нашли своих юных хозяев. Надеемся, они послужат ребятам.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем родителям, которые прочтут наше интервью: уделяйте своим детям и профилактическим беседам с ними больше внимания; будьте законопослушными водителями на дорогах и пешеходами на пешеходных переходах. И помните: дети копируют наше поведение. А мы, взрослые, должны быть достойным примером для них!
– Спасибо за интервью.
Лилия ГУЩА

 
 
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В ходу ли автокресла у жителей Столинщины? Какие нарушения чаще всего допускают несовершеннолетние участники дорожного движения? В скольких ДТП пострадали
 
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