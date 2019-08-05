Фермеры в Столинском районе грозят вывезти помидоры на свалку: цена упала до 30 копеек за кило

Источник материала: Tut.by

Жители Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района испытывают трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм. Но даже при этом их невозможно продать. Нет покупателя, пишет «Медиа-Полесье».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Нужно сделать так, как поступили в Лунинецком районе с клубникой — вывезти продукцию на свалку , — говорят овощеводы. — Может быть, тогда правительство обратит внимание на проблему сельчан и начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов.

Весной, говорят местные, значительные потери от невозможности сбыть свою продукцию понесли те, кто занимается выращиванием ранней капусты. В Белоуше, например, многие попросту продали ее местному сельхозпредприятию на корм скоту — хотя выращивали для людей.