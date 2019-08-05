|
Фермеры в Столинском районе грозят вывезти помидоры на свалку: цена упала до 30 копеек за кило
06.08.2019 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Ольшан, Высокого и других населенных пунктов Столинского района испытывают трудности со сбытом помидоров. Закупочные цены упали до 30 копеек за килограмм. Но даже при этом их невозможно продать. Нет покупателя,
— Нужно сделать так, как поступили в Лунинецком районе с клубникой —
Весной, говорят местные, значительные потери от невозможности сбыть свою продукцию понесли те, кто занимается выращиванием ранней капусты. В Белоуше, например, многие попросту продали ее местному сельхозпредприятию на корм скоту — хотя выращивали для людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В огуречном крае возникли проблемы со сбытом томатов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)