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Глуск готовят к «Дажынкам». На это потратят более 4 миллионов рублей

06.08.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздновать областные «Дажынкі» на Могилевщине будут в этом году в Глуске, сообщает ТРК «Могилев». На подготовку городского поселка к торжеству потратят более 4 млн рублей.

«Дажынкі» в Глуске пройдут в ноябре. Сейчас в поселке меняют тепловые сети, ремонтируют крыши. Центральную улицу ждет полная реконструкция. Всего на капремонт потратят около 2 млн рублей, на новые дороги — чуть больше,

К «Дажынкам» также обновят фасады домов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В поселке меняют тепловые сети, ремонтируют крыши, делают капремонт улиц.
 
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