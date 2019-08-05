Глуск готовят к «Дажынкам». На это потратят более 4 миллионов рублей

Источник материала: Tut.by

Праздновать областные «Дажынкі» на Могилевщине будут в этом году в Глуске, сообщает ТРК «Могилев». На подготовку городского поселка к торжеству потратят более 4 млн рублей.

«Дажынкі» в Глуске пройдут в ноябре. Сейчас в поселке меняют тепловые сети, ремонтируют крыши. Центральную улицу ждет полная реконструкция. Всего на капремонт потратят около 2 млн рублей, на новые дороги — чуть больше,

К «Дажынкам» также обновят фасады домов.