|
Глуск готовят к «Дажынкам». На это потратят более 4 миллионов рублей
06.08.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздновать областные «Дажынкі» на Могилевщине будут в этом году в Глуске,
«Дажынкі» в Глуске пройдут в ноябре. Сейчас в поселке меняют тепловые сети, ремонтируют крыши. Центральную улицу ждет полная реконструкция. Всего на капремонт потратят около 2 млн рублей, на новые дороги — чуть больше,
К «Дажынкам» также обновят фасады домов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поселке меняют тепловые сети, ремонтируют крыши, делают капремонт улиц.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)