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В Гродно задержали сутенера. Девушек для работы он искал через соцсети

06.08.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно милиция задержала 37-летнего мужчину, который знакомился в соцсетях с женщинами и предлагал им работу по оказанию интим-услуг.

Мужчину вычислили во время мониторинга интернета. Он за деньги предлагал мужчинам сексуальные услуги 27-летней девушки. Она была задержана — и рассказала, что познакомилась с сутенером в группе по поиску работы, где он представился директором фирмы.

При встрече мужчина предложил ей оказывать за деньги интим-услуги клиентам. Девушка согласилась. Поиском клиентов занимался сутенер. Заработок делили поровну.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.

Он во всем признался и сообщил, что это не единственная потерпевшая. Установлено, что подозреваемый вовлек в преступную деятельность минимум еще двух девушек, они оказаи услуги не менее чем десяти клиентам.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.
 
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