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Семеро из восьми освобождены. Завершился суд по делу о «серой» торговле продукцией «Гомельстекло»

06.08.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слушания по многоэпизодному уголовному делу проходили в суде Железнодорожного района Гомеля. Фигурантами выступили восемь человек. Два брата, бывший директор ПУП «Полигласс» «Гомельстекло», предприниматель из Бобруйска обвинялись в незаконной предпринимательской деятельности. Директоры бобруйской и гомельской фирм, безработный гомельчанин — обвинялись в подстрекательстве к незаконному предпринимательству. Бывшему директору Торгового дома «Стекло» вменялось злоупотребление служебными полномочиями.

Напомним, по версии следствия, бизнес организовали два родных брата, имеющие опыт работы в реализации стекла как на ОАО «Гомельстекло», так и в коммерческой сфере. Родственники привлекли к противоправной деятельности директоров фирмы «Полигласс» «Гомельстекло» и «Торговый дом «Стекло» (Могилев), предпринимателей из Гомеля и Бобруйска, неработающего гомельчанина.

По материалам дела, с сентября 2015 года по октябрь 2017 года братья от имени и с использованием реквизитов ряда коммерческих структур (руководители которых имели процент от незаконной сделки) приобретали продукцию «Гомельстекло» в торговых домах предприятия в Гомеле и Могилеве. В дальнейшем товар по поддельным документам перепродавался производителям стеклопакетов из Беларуси и России.

Общий доход, полученный от нелегального бизнеса, составил более 1 млн рублей.

На днях суд Железнодорожного района Гомеля вынес постановление. Обвиняемые в незаконном предпринимательстве освобождены от уголовной ответственности в связи со вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния, сообщили в пресс-службе областного суда.

Бывший директор могилевского Торгового дома «Стекло», обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями, приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в условиях общего режима и к штрафу в 12 750 рублей. Также он лишен права занимать должности сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Общий доход, полученный от нелегального бизнеса, - более 1 млн рублей.
 
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