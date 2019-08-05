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Ермошина: на проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн
06.08.2019 11:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Лидия Ермошина. Фото из архива
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Итоговая цифра - около Br23 млн", - рассказала Лидия Ермошина. Она уточнила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики.
Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн. "Это связано с ростом средней заработной платы по стране", - пояснила она.
/Будет дополнено/.-0-
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК...
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