Ермошина: на проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн

Источник материала: БелТА

Лидия Ермошина. Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итоговая цифра - около Br23 млн", - рассказала Лидия Ермошина. Она уточнила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики.

Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн. "Это связано с ростом средней заработной платы по стране", - пояснила она.

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