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Грибник, связь с которым оборвалась после звонка в МЧС, нашелся в другом районе
06.08.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Потерявшийся в лесу на Витебщине грибник, который успел позвонить спасателям, пока у него не разрядился телефон, нашелся. Об этом TUT.BY сообщили в МЧС.
В понедельник, 5 августа, в 11.20 мужчина сам вышел из леса в деревню Зароново Витебского района, сообщили в МЧС.
Напомним, 4 августа в лесу у деревни Большое Лосвидо Городокского района
В лесу мужчина провел сутки. Заблудился он в одном районе — Городокском, а вышел к людям уже в другом — Витебском.
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В лесу мужчина провел сутки.
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