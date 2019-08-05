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Грибник, связь с которым оборвалась после звонка в МЧС, нашелся в другом районе

06.08.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потерявшийся в лесу на Витебщине грибник, который успел позвонить спасателям, пока у него не разрядился телефон, нашелся. Об этом TUT.BY сообщили в МЧС.

В понедельник, 5 августа, в 11.20 мужчина сам вышел из леса в деревню Зароново Витебского района, сообщили в МЧС.

Напомним, 4 августа в лесу у деревни Большое Лосвидо Городокского района заблудился 62-летний грибник. Вечером в воскресенье он сам позвонил спасателям и рассказал, что ушел в лес в 11 часов утра, но, собирая грибы, заблудился и не может сориентироваться, как выйти к ближайшей деревне. Звонок был в 21.00. Его сразу начали искать милиция и МЧС, поисковая операция длилась до глубокой ночи. Мужчину найти не удалось, телефонная связь с ним оборвалась. На следующий день поиски возобновили, но грибник сам нашел дорогу к населенному пункту.

В лесу мужчина провел сутки. Заблудился он в одном районе — Городокском, а вышел к людям уже в другом — Витебском.

 
Теги: Витебск
 
 
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