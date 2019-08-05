Дожди с грозами и до +28°С по югу ожидается в Беларуси 7 августа

Источник материала: БелТА

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки прогнозируются кратковременные дожди - ночью местами, днем на большей части территории, в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, при грозах - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, по востоку местами - 8-10 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, по югу - до 25-28.-0-

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