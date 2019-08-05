ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди с грозами и до +28°С по югу ожидается в Беларуси 7 августа

06.08.2019 12:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Дожди с грозами и до +28°С по югу ожидается в Беларуси 7 августа
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки прогнозируются кратковременные дожди - ночью местами, днем на большей части территории, в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, при грозах - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, по востоку местами - 8-10 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, по югу - до 25-28.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Грибник, связь с которым оборвалась после звонка в МЧС, нашелся в другом районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика