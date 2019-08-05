Каждый четвертый белорус курит. Больше всего курильщиков в Гомельской области

Источник материала: Tut.by

На начало 2019 года курили 23,8% белорусов старше 16 лет. И чаще всего курят люди в возрасте 30−39 лет. Их 35,1%, сообщается в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».



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В Беларуси курит каждый четвертый человек старше 16 лет. При этом количество курильщиков остается примерно на том же уровне последние несколько лет. В 2018-м году — 23,9%, в 2017-м — 23,2%, в начале 2019-м — 23,8%.

Чаще всего курят люди в возрасте 30−39 лет, их 35,1%. Больше всего курильщиков в Гомельской области — 27,4%, меньше всего в Брестской — 19,7%.

Жители деревни курят чаще горожан. На начало 2019 года курящих на селе было 26,8%, в городе — 22,7%.

Напомним, что каждый день в Беларуси около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением. Из них три-четыре человека — пассивные курильщики.

По оценкам ВОЗ, из 300 смертей, которые регистрируют в Беларуси ежедневно, 14% возникли в результате употребления табака. На первом месте по смертности в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты и инсульты. На втором — рак. И это не только рак легких, а 28 локализаций раковых опухолей в том числе и рак мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы и желудка. На третьем месте среди причин смертности, связанных с курением, — хроническая обструктивная болезнь легких.

Средний возраст начала курения среди 18−29-летних — 16,1 года у юношей и 17,3 года у девушек.