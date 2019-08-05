ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждый четвертый белорус курит. Больше всего курильщиков в Гомельской области

06.08.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На начало 2019 года курили 23,8% белорусов старше 16 лет. И чаще всего курят люди в возрасте 30−39 лет. Их 35,1%, сообщается в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».


Фото: Reuters

В Беларуси курит каждый четвертый человек старше 16 лет. При этом количество курильщиков остается примерно на том же уровне последние несколько лет. В 2018-м году — 23,9%, в 2017-м — 23,2%, в начале 2019-м — 23,8%.

Чаще всего курят люди в возрасте 30−39 лет, их 35,1%. Больше всего курильщиков в Гомельской области — 27,4%, меньше всего в Брестской — 19,7%.

Жители деревни курят чаще горожан. На начало 2019 года курящих на селе было 26,8%, в городе — 22,7%.

Напомним, что каждый день в Беларуси около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением. Из них три-четыре человека — пассивные курильщики.

По оценкам ВОЗ, из 300 смертей, которые регистрируют в Беларуси ежедневно, 14% возникли в результате употребления табака. На первом месте по смертности в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты и инсульты. На втором — рак. И это не только рак легких, а 28 локализаций раковых опухолей в том числе и рак мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы и желудка. На третьем месте среди причин смертности, связанных с курением, — хроническая обструктивная болезнь легких.

Средний возраст начала курения среди 18−29-летних — 16,1 года у юношей и 17,3 года у девушек.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Белстат подсчитал, от чего чаще всего умирают и чем болеют белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика