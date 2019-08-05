Белстат подсчитал, от чего чаще всего умирают и чем болеют белорусы

Источник материала: Tut.by

Чаще всего в 2018 году у белорусов выявляли болезни органов дыхания. Впервые в жизни этот диагноз установили у более чем 45 тысяч сограждан на 100 тысяч населения, сообщают в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». При этом чаще всего белорусы умирают от болезней кровообращения и новообразований.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 году впервые в жизни установили заболевания у более 85 тысяч белорусов на 100 тысяч населения. Чаще всего диагностировали болезни органов дыхания — это более 43 тысяч случаев на 100 тысяч человек. То есть почти половина белорусов в прошлом году как минимум впервые в жизни переболела этими заболеваниями.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин обнаружили у более чем семи тысяч человек на 100 тысяч населения.

Чаще всего белорусы умирают от болезней кровообращения и новообразований. В 2018 году от болезней системы кровообращения умерло 718 человек на 100 тысяч населения, а от новообразований — около 198 человек на 100 тысяч человек.

Число белорусов, которые уходят из жизни от болезней системы кровообращения, растет. В 2017 году их было около 697 человек на 100 тысяч населения. При этом количество умерших от новообразований остается примерно на одинаковом уровне: в 2017-м году их было около 196 человек на 100 тысяч населения.

От новообразований чаще всего умирают в Витебской области. Там коэффициент смертности от них — чуть более 223 случаев на 100 тысяч населения. Реже всего эта причина смертности встречается в Минске: чуть больше 176 человек на 100 тысяч населения.

Из 100 тысяч человек 19 в прошлом году покончили жизнь самоубийством. В 2017-м этот показатель был чуть выше: около 20 человек на 100 тысяч населения.