В Беларуси разрешили продажу в самолетах товаров из магазинов duty free

Источник материала: БелТА

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов. Соответствующий указ №296 от 5 августа 2019 года подписал Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Документ принят с целью расширения беспошлинной торговли при международных воздушных перевозках пассажиров белорусскими авиационными организациями. Установлено, что на бортах воздушных судов разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, выданное владельцу магазина беспошлинной торговли, предоставляет право ведения разносной торговли на бортах воздушных судов.

Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-