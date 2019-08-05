|
В Беларуси разрешили продажу в самолетах товаров из магазинов duty free
06.08.2019 12:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов. Соответствующий указ №296 от 5 августа 2019 года подписал Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Документ принят с целью расширения беспошлинной торговли при международных воздушных перевозках пассажиров белорусскими авиационными организациями. Установлено, что на бортах воздушных судов разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, выданное владельцу магазина беспошлинной торговли, предоставляет право ведения разносной торговли на бортах воздушных судов.
Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов. Соответствующий указ №296 от 5 августа 2019 года подписал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)