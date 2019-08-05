﻿ «Меня бросили. Возле мусорки. Я что, собака?» Сирота-подкидыш из Витебска ищет родную мать. 21.by
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«Меня бросили. Возле мусорки. Я что, собака?» Сирота-подкидыш из Витебска ищет родную мать

06.08.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марине Ивановой из Витебска — 21 год. Она — круглая сирота: «Я всю жизнь — по детдомам, сама по себе живу только последний год, как закончила учебу и пошла работать». Девушку потрясла история малышки, которую нашли в туалете больницы в Гомеле, и она решила рассказать TUT.BY о своей судьбе. Марина, по одной из версий, — тоже подкидыш: в 1998 году ее, новорожденную, нашли возле мусорки. Но девушка не таит зла на мать, наоборот, надеется ее найти.


Марина Иванова. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Всю жизнь — по детдомам и больницам

В свидетельстве о рождении у Марины написано, что она родилась 11 июля 1998 года в Витебске. Ее родителями записаны Иванов Олег Николаевич и Иванова Ирина Олеговна, оба белорусы. Запись об отце сделана по заявлению матери, не состоящей в браке.

— Имена и фамилия родителей, как и моя, — скорей всего, вымышленные, — считает Марина и начинает свою историю.

По одним данным, мать отказалась от дочки в роддоме. Оттуда малышка попала в детскую больницу.

В выписке из истории развития ребенка, которая есть на руках у Марины, говорится: «Девочка от второй беременности, вторых родов, родилась в тяжелом состоянии. Мать на учете в женской консультации не состояла, бросила ребенка в роддоме. Вес при рождении 1100 г, рост 32 см. Генетический анамнез неизвестен. Из роддома девочка была переведена в детскую областную клиническую больницу с диагнозом: перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза, двусторонняя очаговая пневмония. Воспитывалась в госучреждениях».

По другим данным, девочка — подкидыш. Это следует из выписки из решения администрации Октябрьского района Витебска № 366 от 19 ноября 1998 года. В документе сообщается, что ребенка в детской больнице оформили как подкидыша. Затем, по ходатайству медучреждения, девочку перевели в детдом.

Марина воспитывалась в двух детских домах: сразу в Витебске, а потом, когда пошла во второй класс, — в Бегомле. Там она окончила школу. Затем два года училась в лицее сельскохозяйственного производства в поселке Улла Бешенковичского района. Получила специальности рабочего зеленого строительства и животновода.

Когда Марине исполнился год, ей поставили диагноз: детский церебральный паралич. В детстве она перенесла три операции: на голени, а также по удалению грыжи и пятого пальца на левой ноге.

Марина — инвалид третьей группы. Тем не менее девушка работает — животноводом на предприятии «Экспериментальная база «Тулово», и сама себя обеспечивает. Как сироте ей дали однокомнатную квартиру в Витебске. Зарплата у девушки невысокая, но она не жалуется.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

«Наверное, мама испугалась — я родилась инвалидом»

Давняя мечта Марины — найти маму.

— Мне рассказывали, что родители меня кинули около… около… около мусорки, — Марине никак не дается слово «мусорка», она произносит его лишь с третьей попытки. — Кто-то вызвал скорую помощь, и меня отвезли в витебскую детскую областную больницу. Сколько себя помню, хочу найти родителей. Папу — не так сильно, а вот маму — очень хочу. Чтобы спросить у нее: почему и за что она меня бросила? Наверное, она испугалась: я родилась инвалидом, у меня был маленький вес — чуть больше килограмма. Я не могла ходить, на ноги меня поставили врачи. Спасибо им огромное за это, ведь с ДЦП ходят далеко не все. В больницах я провела половину своего детства. Но ведь у многих людей рождаются дети-инвалиды, и матери не бросают их на произвол судьбы. А меня — бросили. И именно таким вот страшным способом — не сдали в дом малютки, а бросили. Возле мусорки. Я что, собака?

Марина говорит, что человеку очень тяжело жить и не знать, кто он такой и откуда его род:

— У всех есть моих друзей из детдома есть родители или родные. Пьяницы они, не пьяницы — это другой вопрос, но они есть. А у меня — никого: ни бабушек, ни дедушек, ни тетей, ни дядей, ни братьев, ни сестер. И мне было очень трудно. Других ребят навещали, а меня — нет.

Девушка говорит, что ей ничего не нужно от матери:

— Если она захочет, будем общаться, нет — значит, не будем. Но найти ее хочется. Я часто думаю, как могла бы пройти наша встреча. И… не знаю. По сути, для меня это чужой человек. Но по крови — родной. Я всю жизнь провела в интернате, у меня никогда не было родных. И как говорят с родными, как с ними общаются — я даже не знаю…

В первом классе Марина написала маме письмо.

— Помогала мне писать воспитательница. Письмо мы это отправили. Помню, в адресе было написано: улица Яблочная в Витебске (в областном центре есть улица Яблоневая — в поселке Тарный. — прим. TUT.BY). Но ответ не пришел. Однако не теряю надежды: недавно зарегистрировала заявку на поиск в передаче «Жди меня».

Связаться с Мариной можно, написав ей сообщение в соцсети.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Марине Ивановой из Витебска - 21 год. Она - круглая сирота: «Я всю жизнь - по детдомам, сама по себе живу только последний год, как закончила учебу и пошла работать»....
 
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