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Снопков: футбольный стадион и бассейн в Минске построят по международным стандартам FIFA и FINA

06.08.2019 12:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной футбольный стадион и бассейн, которые построят в Минске за счет китайской техпомощи, будут возводиться по стандартам Международной футбольной федерации (FIFA) и Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Технико-экономическая помощь - Китая, генеральным подрядчиком будет китайская организация, проектировщики - китайские организации, которые предложили эксклюзивное решение, в мире таких строительных и функциональных решений еще нет. Строиться объекты будут по международным стандартам, утвержденным и согласованным соответствующими федерациями: FIFA и FINA , - подчеркнул Николай Снопков.

Он отметил, что подготовка к строительству этих спортивных объектов идет в соответствии с жестким регламентом, поскольку международная техпомощь подразумевает четкий протокол действий. "В Министерстве экономики фактически помесячный график, и мы ожидаем указа Президента, который согласован для подписания. После указа начнется практический этап работы и будет подписан протокол между двумя государственными органами - Министерством экономики и Министерством коммерции", - рассказал заместитель главы Администрации Президента.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной футбольный стадион и бассейн, которые построят в Минске за счет китайской техпомощи, будут возводиться по стандартам...
 
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