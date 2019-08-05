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Школьный сезон в магазине «Каблучок»

06.08.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Школьный сезон в магазине «Каблучок»Школьная  пора  в  магазине «Каблучок»
Собрать ребенка в школу - дело не из лёгких. И это время (август - начало сентября) для семей, где есть школьники, становится очень затратным. Родители стремятся купить товары покачественнее и подешевле, а дети – покрасивее и помоднее. Как угодить и тем, и другим – ответ на этот вопрос есть у индивидуального предпринимателя Александра Козловского.
– С 25 июля по 5 сентября в магазине «Каблучок» открылась школьная пора, она же пора скидок для учителей, многодетных семей и иных категорий покупателей. У нас имеется широкий ассортимент товаров для школьников: для девочек – разнообразные костюмы, платья, сарафаны, юбки, брюки, блузки и др., на мальчиков можно подобрать костюм, в который входит пиджак, жилет, брюки и рубашка. Большое разнообразие рубашек разных цветов и фасонов, обманок, брюк, свитеров, спортивной одежды, - рассказывает хозяин торговой точки.
– Что, помимо одежды и обуви, можно приобрести к школе в «Каблучке»?
– Можем предложить сумки, рюкзаки, ремни, гольфы, колготки, банты, бабочки, галстуки и многое другое. Стоит отметить, что такого ассортимента школьного товара в моём магазине еще не было, – продолжает рассказ Александр.
– Насколько знаю, у Вас есть другие торговые точки, кроме «Каблучка»? Что там можно купить к школе?
–  В магазинах «У Сани» (г.п. Улла), что, возможно, удобнее для жителей Николаевского сельсовета, и «Для Вас» (бывшая «Дюймовочка» в г.п. Оболь), можно также приобрести школьную форму для мальчиков и девочек. Скидки в этих магазинах весь август действуют такие же, как и в магазине «Каблучок». Кстати, если есть необходимость - можно организовать доставку любого товара из Шумилино (заказ делайте у продавца).
– А что предлагает магазин для студентов?
– Собрать поможем и дошкольников, и учащихся лицеев, колледжей и ВУЗов,  - добавляет Александр Козловский. – Есть обувь от 19 до 50 размера, одежда для самых маленьких и самых больших.
Если вы в поиске обновок к новому учебному году – то вам стоит заглянуть в «Каблучок!» Здесь вы без труда подберёте одежду и обувь, которая не только понравится вашим детям, но и устроит вас по цене и качеству.
Удачных покупок!
Ольга Котикова.
С 1 августа по 5 сентября в магазине «Каблучок» действуют следующие скидки:
1. Многодетным семьям скидка на всю школьную обувь и одежду в размере 10% (при условии оплаты товара наличными, при себе иметь удостоверение многодетной семьи или паспорт;
2. При оплате товара в полном объеме на месте:
– при покупке на сумму свыше 100 руб. - скидка 5%;
– при покупке на сумму свыше 200 руб. - скидка 10%;
– при покупке на сумму свыше 300 руб. - скидка 15%;
– при покупке на сумму свыше 400 руб. - скидка 17,5%.
Возможна рассрочка платежа. С условиями рассрочки можно ознакомиться на месте. При себе иметь паспорт, справку с места работы.
 
 
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Школьная  пора  в  магазине «Каблучок» Собрать ребенка в школу - дело не из лёгких. И это время (август - начало сентября) для семей, где есть школьники, становится...
 
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