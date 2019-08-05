Школьный сезон в магазине «Каблучок»

Источник материала: Герой працы

Школьная пора в магазине «Каблучок»

Собрать ребенка в школу - дело не из лёгких. И это время (август - начало сентября) для семей, где есть школьники, становится очень затратным. Родители стремятся купить товары покачественнее и подешевле, а дети – покрасивее и помоднее. Как угодить и тем, и другим – ответ на этот вопрос есть у индивидуального предпринимателя Александра Козловского.

– С 25 июля по 5 сентября в магазине «Каблучок» открылась школьная пора, она же пора скидок для учителей, многодетных семей и иных категорий покупателей. У нас имеется широкий ассортимент товаров для школьников: для девочек – разнообразные костюмы, платья, сарафаны, юбки, брюки, блузки и др., на мальчиков можно подобрать костюм, в который входит пиджак, жилет, брюки и рубашка. Большое разнообразие рубашек разных цветов и фасонов, обманок, брюк, свитеров, спортивной одежды, - рассказывает хозяин торговой точки.

– Что, помимо одежды и обуви, можно приобрести к школе в «Каблучке»?

– Можем предложить сумки, рюкзаки, ремни, гольфы, колготки, банты, бабочки, галстуки и многое другое. Стоит отметить, что такого ассортимента школьного товара в моём магазине еще не было, – продолжает рассказ Александр.

– Насколько знаю, у Вас есть другие торговые точки, кроме «Каблучка»? Что там можно купить к школе?

– В магазинах «У Сани» (г.п. Улла), что, возможно, удобнее для жителей Николаевского сельсовета, и «Для Вас» (бывшая «Дюймовочка» в г.п. Оболь), можно также приобрести школьную форму для мальчиков и девочек. Скидки в этих магазинах весь август действуют такие же, как и в магазине «Каблучок». Кстати, если есть необходимость - можно организовать доставку любого товара из Шумилино (заказ делайте у продавца).

– А что предлагает магазин для студентов?

– Собрать поможем и дошкольников, и учащихся лицеев, колледжей и ВУЗов, - добавляет Александр Козловский. – Есть обувь от 19 до 50 размера, одежда для самых маленьких и самых больших.

Если вы в поиске обновок к новому учебному году – то вам стоит заглянуть в «Каблучок!» Здесь вы без труда подберёте одежду и обувь, которая не только понравится вашим детям, но и устроит вас по цене и качеству.

Удачных покупок!

Ольга Котикова.

С 1 августа по 5 сентября в магазине «Каблучок» действуют следующие скидки:

1. Многодетным семьям скидка на всю школьную обувь и одежду в размере 10% (при условии оплаты товара наличными, при себе иметь удостоверение многодетной семьи или паспорт;

2. При оплате товара в полном объеме на месте:

– при покупке на сумму свыше 100 руб. - скидка 5%;

– при покупке на сумму свыше 200 руб. - скидка 10%;

– при покупке на сумму свыше 300 руб. - скидка 15%;

– при покупке на сумму свыше 400 руб. - скидка 17,5%.

Возможна рассрочка платежа. С условиями рассрочки можно ознакомиться на месте. При себе иметь паспорт, справку с места работы.