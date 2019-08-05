Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»

Источник материала: Газета Авангард

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом МТФ «Потаповка».





Мероприятие прошло в форме конструктивной беседы. Наталья Никитовна рассказала трудовому коллективу о состоянии дел в КСУП «Потаповка», кроме того, была проанализирована работа и самой МТФ. Не менее важной темой, затронутой в ходе встречи, стала работа постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения, обратившись за помощью в которую, только в этом году удалось трудоустроить более 50 жителей района.

Актуальными стали и другие темы встречи, в частности введение в эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, что, несомненно, откроет новые возможности для улучшения качества жизни сельских жителей, защиты прав и интересов трудящихся.

Воспользовавшись представленной возможностью, члены трудового коллектива задали волнующие вопросы представителю законодательной власти. Так, жители Потаповки обеспокоены состоянием дорог в населенном пункте. Также в ходе встречи были подняты и насущные темы отдельных граждан, а это ремонт заборов, очистка канализации, подключение электричества, приобретение дров и другие. Наталья Никитовна все проблемные моменты взяла на контроль и пообещала разобраться.











Ольга ЧЕРНЯКОВА

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