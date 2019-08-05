ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»

06.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом МТФ «Потаповка».

Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»

Мероприятие прошло в форме конструктивной беседы. Наталья Никитовна рассказала трудовому коллективу о состоянии дел в КСУП «Потаповка», кроме того, была проанализирована работа и самой МТФ. Не менее важной темой, затронутой в ходе встречи, стала работа постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения, обратившись за помощью в которую, только в этом году удалось трудоустроить более 50 жителей района.

Актуальными стали и другие темы встречи, в частности введение в эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, что, несомненно, откроет новые возможности для улучшения качества жизни сельских жителей, защиты прав и интересов трудящихся.

Воспользовавшись представленной возможностью, члены трудового коллектива  задали волнующие вопросы представителю законодательной власти. Так, жители Потаповки обеспокоены состоянием дорог в населенном пункте. Также в ходе встречи были подняты и насущные темы отдельных граждан, а это ремонт заборов, очистка канализации, подключение электричества, приобретение дров и другие. Наталья Никитовна все проблемные моменты взяла на контроль и пообещала разобраться.

Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»
Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»
Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»
Наталья Киселева: «Над проблемными моментами будем работать»

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора   

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом МТФ «Потаповка». Мероприятие прошло в форме...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инструкция о порядке обращения за пенсией, ее назначения и выплаты утверждена в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика