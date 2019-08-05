Комитет госконтроля предлагает минчанам оценить качество медицинских исследований в столице

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля приглашает минчан оценить качество медицинских исследований, которые проводят с оборудованием вроде УЗИ и МРТ. Подробности сообщают на сайте КГК.

Комитет государственного контроля приглашает жителей Минска оценить эффективность проведения медицинских исследований. Опрос подразумевает опыт медисследований, в которых использовали ангиограф, ультразвуковой аппарат, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентген и другое оборудование в учреждениях здравоохранения столицы. Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября 2019 года.

Цель опроса — оценка минчанами качества и доступности медицинских исследований.

Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов, опрос можно пройти тут.