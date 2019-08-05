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Комитет госконтроля предлагает минчанам оценить качество медицинских исследований в столице
06.08.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля приглашает минчан оценить качество медицинских исследований, которые проводят с оборудованием вроде УЗИ и МРТ. Подробности
Комитет государственного контроля приглашает жителей Минска оценить эффективность проведения медицинских исследований. Опрос подразумевает опыт медисследований, в которых использовали ангиограф, ультразвуковой аппарат, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентген и другое оборудование в учреждениях здравоохранения столицы. Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября 2019 года.
Цель опроса — оценка минчанами качества и доступности медицинских исследований.
Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов, опрос можно пройти
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Оценку минчане дают посредством интернет-опроса на сайте КГК.
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