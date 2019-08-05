Инструкция о порядке обращения за пенсией, ее назначения и выплаты утверждена в Беларуси

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 августа вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты от 8 июля 2019 года №35 "О порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий", которым утверждена соответствующая инструкция, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Инструкцией комплексно регулируются организационно-технические правоотношения в области пенсионного обеспечения - начиная с обращения за пенсией, приема и рассмотрения органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, документов для назначения и выплаты пенсий, принятия правового решения и заканчивая прекращением выплаты пенсии, передачей пенсионного дела в архив.

"До вступления в силу инструкции эти вопросы регулировались Положением о порядке представления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении" и Инструкцией о порядке оформления и ведения дел по назначению государственных пенсий.

По своей сути новая инструкция - это документ, детально регламентирующий порядок организации работы по пенсионному обеспечению", - пояснили в министерстве.

В части обращения за пенсией в инструкции нашли отражения положения ст.75 закона "О пенсионном обеспечении". Общий подход - подача заявления и документов, необходимых для назначения пенсии, в управление по месту жительства гражданина: работающими гражданами - через работодателя, неработающими - непосредственно ими самими. В отношении отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, недееспособных), которые не могут сами обратиться за пенсией, заявление и документы подаются их уполномоченным представителем в управление по месту жительства/месту нахождения. Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком.

В инструкции оговорено правило: если предусмотренный законодательством срок обращения совпал с выходными днями или государственными праздниками и праздничными днями, установленными и объявленными Президентом нерабочими, заявление о назначении пенсии может быть принято накануне этих дней. При этом учитывается, что условие достижения определенного возраста считается выполненным в день, соответствующий дате рождения.

Актуализирована форма заявления о назначении пенсии. В заявлении отражаются данные о лице, обратившемся за пенсией лично либо о его представителе, указывается выбранный способ получения пенсии, сведения, которые могут повлиять на пенсионное обеспечение (о работе, получении пенсии, прохождении службы, детях и т.п.), подробный перечень обстоятельств, о наступлении которых заявитель обязан уведомить орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Документы, необходимые для назначения пенсий, объединены в отдельный, упрощенный перечень, исключающий дублирование одних и тех же документов применительно к разным видам пенсий.

В инструкции последовательно и пошагово прописан алгоритм действий работника органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, как на этапе приема документов, так и при их рассмотрении.

Также документом регламентированы вопросы, касающиеся ведения делопроизводства, хранения действующих пенсионных дел (в том числе при выезде пенсионера на жительство за пределы Беларуси, при перемене пенсионером места жительства в пределах республики), хранения архивных и отказных пенсионных дел, журналов регистрации, порядка отбора документов к уничтожению и другие.-0-