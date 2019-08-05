С 70-летним юбилеем поздравили полковника милиции в отставке Петра Павловича Кукутя

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Без малого 30 лет он прослужил в органах внутренних дел на различных должностях, но яркий след оставил в г. Старые Дороги и Стародорожском РОВД, где проработал 18 лет и ушел на заслуженный отдых с должности начальника.

Поздравить Петра Павловича приехали временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Борисовского РУВД по ИРиКО подполковник милиции Виталий Белоцкий, председатель ветеранской организации Загородного отдела милиции Борисовского РУВД подполковник милиции в отставке Михаил Волков и актив ветеранской ячейки.

Вся трудовая деятельность Петра Павловича связана с правоохранительными органами. После окончания Минской средней школы милиции им. М.В.Фрунзе он был назначен на должность инспектора уголовного розыска Борисовского РОВД. От простого оперуполномоченного он прошел путь до руководителя подразделения. Под его чутким руководством угро по раскрываемости преступлений вышло в число лидеров не только в Минской области, но и в республике. В те времена раскрываемость составляла более 95 %. В декабре 1982 года Петр Кукуть награжден Почетной грамотой МВД СССР «За образцовое выполнение служебного долга».

В 1983 году молодой капитан милиции возглавил Стародорожский РОВД. За время его работы многое изменилось к лучшему: повысилась дисциплина и организованность сотрудников, было реконструировано здание отдела, существенно улучшились условия труда сотрудников.

По итогам работы за 1984 год ОВД Стародорожского райисполкома признан победителем социалистического соревнования среди органов и подразделений внутренних дел Минской области с вручением переходящего Красного Знамени УВД, а в 1986 году награжден переходящим призом МВД имени легендарного милицейского батальона Константина Владимирова.

В 2011 году Петр Павлович стал лауреатом Республиканской акции МВД Республики Беларусь «Честь и доблесть» в номинации «За высокий профессионализм, нравственность и гуманизм руководителя».

После выхода на заслуженный отдых Петр Павлович долгое время трудился в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ОГАИ Борисовского РУВД на должности ведущего инженера по транспорту.

От лица руководства и личного состава Борисовского РУВД гости выразили юбиляру благодарность за долгие годы безупречной службы и пожелали прекрасного настроения, долгих лет активной жизни и крепкого здоровья!