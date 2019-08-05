Экс-судья отстаивает в суде интересы «Вечернего Могилева», статьи которого признали экстремистскими

Источник материала: Tut.by

В Экономическом суде Минска начался процесс по жалобе редакции газеты «Вечерний Могилев» на решение Республиканской экспертной комиссии, которая признала, что две статьи издания содержат признаки экстремизмам. Речь о публикациях, где авторы негативно высказываются о гомосексуальных отношениях.



Фото: БелаПАН

Интересы газеты представляет юрист Станислав Левченко, он же сын главного редактора и бывший судья в суде Могилевского района. Будучи судьей, получил выговор за то, что распространил в СМИ информацию об интимной жизни участника процесса — рассказал журналистам про гражданина , который сменил пол.

Вместе со Станиславом в суд пришло три человека из группы поддержки — в руках у них религиозная символика, на сумке наклейки «Аборт — это смерть». Один из участников громко возмущается еще до начала процесса — поздно предупредили о заседании и, по его мнению, специально назначили заседание на раннее утро, чтобы остальные единомышленники из Могилева не смогли приехать. По каждому факту возмущенные граждане обещают писать жалобы «куда только можно».

Газету «Вечерний Могилев» не первый год критикуют за оскорбительные публикации в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», статьи газеты в 2015 и 2016 годах возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ. В ноябре 2018 года активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм.

В результате 11 членов Республиканской экспертной комиссии единогласно пришли к выводу, что в двух статьях есть «признаки проявления экстремизма». Заключение комиссия направила Министерству информации. Далее по процедуре милиция проводит проверку, и на основании материалов проверки и экспертизы обращается в суд с заявлением признать материалы экстремистскими, чтобы их внесли в Республиканский список экстремистских материалов . С момента, когда материалы появились в этом списке, их запрещено распространять, иначе за это грозит ответственность. Под запретом, например, самая известная книга Гитлера, ряд анархистских сайтов, материалы, которые ставят под сомнение существование Холокоста, а также отдельные фразы, такие как «классовая война» (на английском).

Рассмотрение дела в суде Ленинского района пока приостановлено , редакция не согласна с выводами комиссии, поэтому обратилась в Экономический суд Минска. Отметим, что сами статьи с сайта издания уже удалены.

Юрист Станислав Левченко довольно эмоционально выступает в суде, не стесняясь в выражениях, называя гомосексуальные отношения отклонением, развратом, извращением, и оскорбляя гомосексуалов — судья была вынуждена сделать ему замечание.

— Указанные материалы газеты не содержат призывов к свержению Конституционального строя, не призывают к насилию над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, не одобряют такого насилия, — настаивает Левченко. — Поэтому данные статьи никак не могут считаться экстремистскими. В противном случае экстремистской надо признавать древнейшую часть христианской веры — Ветхий Завет, который призывает карать смертью за мужеложество… В заключении экспертной комиссии указано, что публикации содержат высказывания, направленные на пропаганду насильственных действий, направленных на группу лиц, выделяемых по признаку гомосексуальной ориентации. Но такой группы лиц в Республике Беларусь, согласно действующего законодательства, не существует. Не прописаны они в Конституции и других нормативно-правовых актах.

— Предусматривает ли Конституция определение «иные групп лиц»? — уточнила у представителя редакции судья Алеся Касьянчик.

— На законодательном уровне у нас выделены и поддерживаются следующие группы: трудящиеся и пенсионеры, учащиеся и студенты, городское и сельское население, мужчины и женщины, дети и подростки, взрослые и пожилые, родители, женатые, разведенные, неженатые… Наша Конституция закрепляет традиционные семейные ценности и не закрепляет возможность какой-либо пропаганды половых извращенцев… Это спланированная Западом кампания навязывания чуждых человеческому пониманию отношений, ведущих к исчезновению человечества.

Станислав Левченко считает, что заключение комиссии — это посягательство на свободу слова, попытка задушить инакомыслие в Беларуси:

— Они признают за гомосексуалами статус социальной группы, иначе все заключение бессмысленно. Однако они нигде не сообщают об этой своей установке, а также о том, отражена ли она в белорусском законодательстве.

Представитель газеты пояснил логику издания: о гомосексуализме они пишут именно в таком ключе, потому что данное явление не вызывает симпатии у православных, угрожает будущему Беларуси и всего мира, и прежде всего, детям. Бывший судья несколько раз подчеркнул, что от гомосексуализма, по его мнению, до педофилии всего один шаг:

— Педерастия и педофилия — это синонимы.

Также Станислав Левченко высказал недовольство, что представителей газеты не пригласили на заседание экспертной комиссии, о решении редакция узнала, когда пришла повестка в суд:

— При это министр информации Карлюкевич нашел время, чтобы вызвать к себе редактора!

По мнению экспертной комиссии, в материалах, где были обнаружены нарушения, также имелись недопустимые вульгарные выражения. Но Левченко считает, что для журналистских текстов это допустимо, поскольку автор хотел выразить свое негативное мнение о «деструктивном явлении».

Представители Республиканской экспертной комиссии и Министерства информации в суде пояснили, что не ставят под сомнения ценности белорусов, что работают исключительно в рамках закона, и доводы, изложенные в жалобе не признают. И отметили, что оспорить выводы комиссии может судебная экспертиза, если суд Ленинского района Могилева, где будут принимать решение, вносить ли материалы газеты в перечень запрещенных, сочтет необходимым провести дополнительную экспертизу.

Судебное заседание в Экономическом суде Минска будет продолжено 16 августа.