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Стало известно, какому райцентру на Витебщине повезет с «Дажынкамі» в 2021 году
06.08.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Места проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі»
В нынешнем году фестиваль хлеборобов пройдет в Браславе, город активно готовится к этому событию. В 2020 году «Дажынкі» впервые проведут не в райцентре, а в Витебске.
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Места проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі» расписаны на несколько лет вперед.
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