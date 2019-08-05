Стало известно, какому райцентру на Витебщине повезет с «Дажынкамі» в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Места проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі» расписаны на несколько лет вперед. В 2021 году праздник примет Шумилино, сообщают «Витебские вести».

Шумилино — городской поселок в 40 км от Витебска с населением 7,5 тысячи человек. Недавно здесь поменялся руководитель местной вертикали, им стал Виктор Гуторов.

В нынешнем году фестиваль хлеборобов пройдет в Браславе, город активно готовится к этому событию. В 2020 году «Дажынкі» впервые проведут не в райцентре, а в Витебске.