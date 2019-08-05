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«Где была Воробей целый год?» Сын потерпевшего рассказал свою версию конфликта с родственником артистки

06.08.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Увидев публикации о судебном разбирательстве на TUT.BY, сын потерпевшего 70-летнего пенсионера решил связаться с редакцией и рассказать, почему не считает обвиняемого таксиста «белым и пушистым».


Елена Воробей в минском суде. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Знаете, просто обидно, когда черное пытаются представить белым. Никак не хочу обидеть Елену Воробей и экспертов, но считаю, наши эксперты не менее компетентны, чем российские. И они не могли три раза ошибиться, придя к выводу: этот перелом ноги не мог быть получен без внешнего воздействия, — рассказывает TUT.BY Андрей, сын потерпевшего (запись разговора с сыном есть в редакции).

О том, что заслуженная артистка Елена Воробей приехала в Минский городской суд на апелляцию по делу, по которому отец Андрея проходит потерпевшим, мужчина узнал случайно. Друзья сбросили ссылку на статьи TUT.BY, и Андрей решил не молчать. На заседании его отец не присутствовал, повестку получил, но после полученной травмы передвигаться нелегко.

Напомним, Елена Воробей решила поддержать своего дальнего родственника — 53-летнего Сергея Макарова. Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Такой срок Макаров получил за то, что, по версии следствия, во время конфликта сломал ногу пенсионеру.

Елена Воробей уверена: дело Макарова подлежит пересмотру, ее дальний родственник не виноват и это подтверждают заключения экспертов из Министерства обороны РФ и независимого белорусского специалиста. Они указывают на то, что потерпевший сам неудачно подвернул ногу, упал и в результате этого получил «винтообразный сгибательный оскольчатый перелом», который не образуется от прямого удара.

— Все произошло в доме, где живут мои родители. Они утром приехали из поликлиники, заехали во двор, мама пошла домой, а папа остался парковать машину, как раз соседка должна была выехать, а он занять ее место, — продолжает рассказывать Андрей, сын потерпевшего. — И тут приехал таксист (Сергей Макаров. — Прим. TUT.BY), не смог проехать, выскочил и стал кричать: «Старый баран!». Сначала ударил отца в грудь, заломил руку, положил грудью на капот, у папы подкосились ноги и Макаров ударил по ноге. Все видела соседка, которая была в машине, выскочила, кричала: «Не бейте его!» Таксист быстро сел в машину и уехал, не дождался ни скорую, ни милицию.

По словам Андрея, этот конфликт видели две женщины, позже они стали свидетелями по уголовному делу.

— А вы думаете, почему осудили Макарова? Со слов моего отца? Или потому что он «заслуженный пенсионер в отставке», как пишут? — не скрывает возмущения Андрей. — Папу сразу после удара на скорой отвезли в 6-ю больницу, на вытяжке лежал 2−3 недели, потом — реабилитация. У отца сломаны две кости, все на железе, винтах и болтах, без палочки не может передвигаться. Это год прошел! А что теперь пишут? Как вы себе представляете картину, чтобы 70-летний человек, как каратист, прыгает на 53-летнего?

После текста из суда Елена Воробей написала письмо в редакцию TUT.BY, в котором рассказала, почему решила поддержать дальнего родственника, как Министерство обороны РФ командировало в Минск своего ведущего специалиста и как она попала на прием в Администрацию президента. Она отмечала: из записи видеокамер, установленных во дворе дома, где произошел конфликт, исчезли 5 минут записи, которые дали бы возможность Макарову получить алиби и прекратить его уголовное преследование.

— Что касается записи, то к моменту выемки там уже отсутствовали пять минут. Не исключаю возможности: сам Макаров мог таким образом «подстраховаться», — делает предположение наш собеседник. — Писали, эта запись может оправдать его, а мне кажется, наоборот, она могла усугубить его вину.

Минский городской суд назначил судебно-медицинскую экспертизу по делу Сергея Макарова, в суде пока объявлен перерыв.

 
Теги: Минск
 
 
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Увидев публикации на TUT.BY, сын потерпевшего 70-летнего пенсионера решил связаться с редакцией и рассказать, почему не считает обвиняемого таксиста «белым и...
 
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