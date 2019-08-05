Эксперт в Гомеле собрал «пазл» из разорванных на две тысячи мелких кусочков накладных

Источник материала: Tut.by

В Гомеле работники предприятия, пытаясь скрыть преступление, разорвали документы на мелкие части и выбросили их. Но эксперт объединил все фрагменты и помог собрать неопровержимые доказательства по делу, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.





Эксперту Петру Радюку необходимо было объединить в единое целое более двух тысяч фрагментов товарно-транспортных накладных и листов бумаги, которые были перемешаны в хаотичном порядке. Сложность состояла в том, что большая часть фрагментов была одинакового цвета и имела схожие реквизиты, а часть фрагментов отсутствовала.





Словно пазл, эксперт день за днем подбирал клочки накладных — и в результате склеил их воедино. В итоге удачно завершенная экспертиза позволила установить основные обстоятельства по делу и собрать по нему неопровержимые доказательства.