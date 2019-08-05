Темпы не в ущерб качеству

Источник материала: Чырвоны прамень

Жатва продолжается. Важно не только поддерживать высокие темпы, но и обеспечивать высокое качество уборки. Эти вопросы постоянно отслеживаются. В том числе и ответственными от райисполкома, закреплёнными за сельхозпредприятиями. Последние регулярно бывают на полях, изучают ситуацию, оказывают помощь.





– В Агросервисе работы в целом организованы неплохо, – поделился заместитель председателя райисполкома Александр Сурин, которого мы застали в урочище недалеко от деревни Трухоновичи. – Вот видите, убирают тритикале. Урожайность не меньше 30 центнеров с гектара. Техника исправна. В день до 300 тонн зерна труженики Агросервиса намолачивают. Пока на повестке дня – озимый клин. Скоро и до яровых дойдёт очередь. Условия труда созданы соответствующие. Организовано двухразовое питание. Самое же главное – такой порой у хлеборобов есть возможность хорошо заработать. Они это прекрасно понимают и момент не упускают.

С Александром Евгеньевичем мы подождали, пока комбайнеры дожнут небольшое поле. Затем пообщались с тружениками. Нареканий у них никаких нет. Трудятся с удовольствием.

– Рапс убирали, теперь зерновые молотим, – рассказали хлеборобы Александр Сидоркевич и Александр Радкевич. – Мотивированы мы хорошо. В день и по 12 бункеров отгружаем. До самого вечера усердствуем. С временем никто не считается. Каждый час важен.

Главный агроном акционерного общества Александр Любочка продемонстрировал свежую солому. Качество обмолота высокое, потери сведены к минимуму. В ходе небольшой полевой летучки труженики ещё раз обсудили этот вопрос. Конечная цель у всех одна: аккуратно убрать урожай до последнего зёрнышка.

В целом уборочная идёт своим чередом. Хлеборобы активно выполняют государственный заказ. Дожди на прошлой неделе прекратились, по кондициям зерно стало гораздо лучше. Чем ниже исходная его влажность, тем меньше проблем с доработкой на зерносушильном комплексе. Экономятся ресурсы.

В Агросервисе активно культивируют тритикале. Под этот гибрид выделяется всё больше площадей. Культура считается кормовой, даёт хороший урожай. Качественный фураж всегда пригодится.

Погожие дни необходимы труженикам, чтобы справиться с внушительным фронтом работ. Нагрузка на каждый комбайн серьёзная. Но это хлеборобов не страшит. В акционерном обществе механизаторы подобраны опытные. Дело своё знают. Потому даже если и выпадают дни простоя из-за дождливой погоды, труженики обязательно наверстают. Но все надеются, что небесная канцелярия будет благосклоннее к хлеборобам. Пока урожай на корню, не нужны ливни и прочие катаклизмы.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.