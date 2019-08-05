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В Беларуси применили новую технологию реконструкции газопроводов

06.08.2019 14:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси применили новую технологию реконструкции газопроводов
Фото Министерства энергетики

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Смоленской впервые в Беларуси применили новую технологию реконструкции газопроводов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Реконструкция участка газопровода длиной 700 м проводится методом санации: путем протаскивания гибкого полимерного кевларового рукава в газопровод. После этого на участке проведут испытания, и он будет вновь введен в эксплуатацию.

Газопровод диаметром 325 мм среднего давления закладывался около полувека назад и требует обновления. Данная реконструкция позволит продлить срок его использования еще на 50 лет. "Преимущество метода заключается в том, что дорожное движение на участке проводимых работ ограничивается на небольшой срок, а не перекрывается полностью, как в случае с заменой участка газопровода", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, использование гибкого полимерного кевларового рукава при реконструкции газопроводов распространено в ряде европейских стран, а также в Китае. В Беларуси такая технология применяется впервые. В ближайшие годы подобные работы будут вестись и в других регионах республики.

Реконструкцию проводят специалисты УП "Мингаз", проектно-сметную документацию разработало государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Смоленской впервые в Беларуси применили новую технологию реконструкции газопроводов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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