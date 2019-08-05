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ГАИ проведет 7-17 августа акцию по проверке техосмотра

06.08.2019 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ проведет 7-17 августа акцию по проверке техосмотра
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ с 7 по 17 августа проведет профилактическую акцию "Гостехосмотр". Она инициирована в связи с ростом происшествий из-за технических неисправностей автомобилей. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Представитель МВД проинформировала, что с 7 по 17 августа в различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят у водителей допуск к участию в дорожном движении их транспортных средств. В МВД призвали автовладельцев ответственно отнестись к поддержанию своего транспорта в исправном состоянии и напомнили, что вовремя пройденный техосмотр - залог безопасности всех участников дорожного движения.

"Ежедневно ГАИ анализирует причины роста ДТП. Одна из них - технические неисправности транспортных средств. В этом году произошло 8 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения", - добавила Ольга Чемоданова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ с 7 по 17 августа проведет профилактическую акцию "Гостехосмотр". Она инициирована в связи с ростом происшествий из-за технических...
 
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