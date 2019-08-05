«Родителям и друзьям долго не говорил». В Гомеле слесарь стал мастером маникюра, но и завод не бросил

Источник материала: Tut.by

Мастер наносит на ногти клиентки финиш-гель, желает удачного дня и снимает маску. А под ней — борода! 10 лет назад Михаил Голуб получил «корочку» слесаря по ремонту подвижных составов — и отправился работать по распределению в локомотивное депо. Если бы тогда ему сказали, что в будущем он будет в модном салоне делать маникюр, ни за что бы не поверил. Но теперь у него страница в инстаграм и сотни подписчиц-клиенток. Работу на заводе при этом парень тоже не бросает, так и живет: утром тепловозы, мазут и промасленная роба, а вечером — «френчи», «омбре», «шиммер» и прочий нейл-арт. Мы узнали, как Мише удается совмещать две диаметрально противоположные профессии и легко ли ему было стартануть с «немужским» хобби в обществе с гендерными предрассудками.





Сегодня Михаил с гордостью называет себя «мужиком-маникюрщиком» — и к нему запись на месяц вперед. Но в первое время, признается, было неуютно среди всех этих разноцветных бутылочек с лаками, апельсиновых палочек и щипцов. А ведь все началось с банального любопытства.

— Как-то задумался: мужчины парикмахеры, визажисты, массажисты есть и даже шугаринг мужики делают, а почему среди них нет мастеров маникюра? Погуглил, оказывается, есть, но немного. В Минске, например, всего пара человек. С виду мужики брутальные, с татуировками — стало еще интереснее, — вспоминает Михаил.

Подумал-подумал, да отправился на курсы маникюра — и уже через три месяца стал мастером ногтевого сервиса.









Правда, до профессионализма тогда было далеко — и хорошо, говорит Михаил, что он это понимал. Поэтому руку набивал на близких.

— Свой первый маникюр я делал сестре и длился он 6 часов. Я так еще никогда не уставал, — смеется мастер и уже серьезно добавляет. — Маникюр — это вообще сложнее, чем я когда-то о нем думал.

Михаил не скрывает: при выборе профессии делал ставку на гендерный дисбаланс — ведь женщин-маникюрщиц пруд пруди, а мужчин дефицит. И не прогадал — клиентки появились почти сразу. Первое время приходили больше из любопытства.

Жена Михаила с самого начала поддерживала супруга. Правда, в какой-то момент заволновалась — все-таки работает муж в женском коллективе. Но мужчина уверяет: поводов для ревности не дает, с клиентками строг и немногословен. Во-первых, такие в салоне правила, во-вторых, болтовня отвлекает и мешает сосредоточиться.





За полгода работы моментов, когда приходилось понервничать, хватало.

— Прихожу, смотрю: ко мне на педикюр записался мужчина. Е-мое, как-то неловко! Но зря переживал, все прошло отлично, — вспоминает Михаил. С тех пор, говорит, его в новой профессии уже мало что смущает. — Были моменты, когда не получалось, и, конечно, возникали мысли свернуть это хобби. Но теперь, когда видишь довольных результатом твоей работы клиенток, все сомнения отпали.

Работает мастер по графику два через два. Сколько за свои полставки получает в салоне — коммерческая тайна. Но уточняет, что это больше половины его заводской зарплаты. Плюс — чаевые.





Родителям о новой профессии Михаил долго не говорил — пока не устроился в салон. Но все-таки самым страшным было сообщить коллегам из локомотивного депо.

— Сначала рассказал двум самым близким друзьям. Поржали, конечно: мол, ты что, не только профориентацию сменил? Потом еще долго подтрунивали. И сейчас, как только какая сложность по работе, слышу в свой адрес: «Это тебе не ногти пилить!», — улыбается Михаил. Кстати, он готов поспорить, где сложнее-то.

— На заводе работа, может, физически и тяжелая, но там все понятно и налажено. Пришел на ремонт тепловоз, он всегда одинаковый. А здесь все клиенты настолько разные! Даже один и тот же человек каждый раз с разным настроением приходит. Есть очень тяжелые в эмоциональном плане люди: только зашел, и ты уже чувствуешь весь негатив мира от него. Но, к счастью, бывает и наоборот — есть такие клиенты, которые заряжают тебя позитивом на целый день!





Пока увольняться с завода Михаил не собирается — говорит, прикипел и к нему, и коллективу. Но и хобби, неожиданно ставшее любимой работой, с каждым днем, признается мужчина, затягивает все больше — и он даже подумывает открыть со временем свой маникюрный салон.