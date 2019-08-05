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В Миорском районе директор за счет предприятия платил штрафы и купил дом. А потом ему дали срок

06.08.2019 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший директор сельхозпредприятия в Миорском районе за счет хозяйства погашал свои штрафы и получал лишнюю зарплату. Суд приговорил его к 4,6 года колонии с конфискацией имущества, а также крупному штрафу, сообщает милиция региона.

В 2013-м экс-директор необоснованно установил надбавку к своему окладу и за год получил зарплату больше, чем полагалось, на 2 тысячи рублей.

В 2012 и 2013 годах бывший руководитель распоряжался, чтобы предприятие оплачивало его штрафы. Со счета хозяйства таким образом «утекла» тысяча рублей.

В 2016 году чиновник сам себе продал дом, принадлежащий хозяйству, снизив его цену почти в три раза. Служебное жилое помещение предприятие построило за счет собственных средств.

В целом экс-директор нанес сельхозпредприятию ущерб на сумму свыше 66,5 тыс. рублей.

Суд Глубокского района признал его виновным в превышении власти или служебных полномочий и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также штрафу 8,9 тыс. рублей. Мужчина на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Суд приговорил мужчину к 4,6 года колонии с конфискацией имущества, а также крупному штрафу.
 
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