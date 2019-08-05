ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы

06.08.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы ради забавы. Теперь их родителям предстоит выплатить штраф, сообщает УВД Миноблисполкома.

На днях (в милиции не уточняют дату происшествия) три мальчика и три девочки 10−13 лет, проживающие на окраине города, курили в поле пшеницы и баловались с огнем: поджигали стебли и тушили. В какой-то момент один из мальчиков решил поджечь стебель у корня. Ребята хотели дать огню немного разгореться, а потом снова его затоптать, но огонь стал распространяться по полю. Дети стали тушить пламя, а потом девочки убежали. Оставшиеся мальчики пытаться тушить огонь подручными средствами — рюкзаком, байкой и остатками воды из бутылки. Но огонь только разгорался, усугублял ситуацию и сильный ветер. Увидев, что не справляются, дети позвонили «112» и разбежались.

Когда правоохранители прибыли на место пожара, то обнаружили неподалеку сильно закопченную детскую байку, а затем прячущегося в кустах мальчика. Он сказал, что прибежал посмотреть, потушили ли пожар. Так силовики и выяснили, кто участвовал в происшествии.

«Итогом шалости стали сгоревшие 0,3 га пшеницы, ущерб ОАО „Крутогорье-Петковичи“ оценило в 6500 рублей, его придется возмещать родителям подростков. Также в случае установления вины родителей в невыполнении обязанностей по воспитанию детей они подлежат ответственности по статье 9.4 КоАП, которой предусмотрен штраф до 10 базовых величин, а если комиссия по делам несовершеннолетних придет к выводу, что подростки нуждаются в особых условиях воспитания, перед районным судом будет инициирован вопрос о помещении несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком до 2 лет», — сказано в сообщении милиции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь их родителям предстоит выплатить штраф.
 
Новости дня
Новости общества
 
Темпы не в ущерб качеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика