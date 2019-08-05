Источник материала: Tut.by

В Дзержинском районе дети подожгли поле пшеницы ради забавы. Теперь их родителям предстоит выплатить штраф, сообщает УВД Миноблисполкома.

На днях (в милиции не уточняют дату происшествия) три мальчика и три девочки 10−13 лет, проживающие на окраине города, курили в поле пшеницы и баловались с огнем: поджигали стебли и тушили. В какой-то момент один из мальчиков решил поджечь стебель у корня. Ребята хотели дать огню немного разгореться, а потом снова его затоптать, но огонь стал распространяться по полю. Дети стали тушить пламя, а потом девочки убежали. Оставшиеся мальчики пытаться тушить огонь подручными средствами — рюкзаком, байкой и остатками воды из бутылки. Но огонь только разгорался, усугублял ситуацию и сильный ветер. Увидев, что не справляются, дети позвонили «112» и разбежались.

Когда правоохранители прибыли на место пожара, то обнаружили неподалеку сильно закопченную детскую байку, а затем прячущегося в кустах мальчика. Он сказал, что прибежал посмотреть, потушили ли пожар. Так силовики и выяснили, кто участвовал в происшествии.

«Итогом шалости стали сгоревшие 0,3 га пшеницы, ущерб ОАО „Крутогорье-Петковичи“ оценило в 6500 рублей, его придется возмещать родителям подростков. Также в случае установления вины родителей в невыполнении обязанностей по воспитанию детей они подлежат ответственности по статье 9.4 КоАП, которой предусмотрен штраф до 10 базовых величин, а если комиссия по делам несовершеннолетних придет к выводу, что подростки нуждаются в особых условиях воспитания, перед районным судом будет инициирован вопрос о помещении несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком до 2 лет», — сказано в сообщении милиции.