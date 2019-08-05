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Проверка Cтолинским РОЧС показала…

06.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Проверка Cтолинским РОЧС показала…

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки открытого акционерного общества «Новая Припять» (директор Антонович Иван Николаевич) и индивидуального предпринимателя Демянчука Дмитрия Александровича.
При проведении проверки открытого акционерного общества «Новая Припять» был выявленряд нарушений:
— допускается эксплуатация теплогенерирующего аппарата незаводского изготовления в здании автомастерской механизированного двора в аг. Ольшаны;
— не разработан план эвакуации людей при пожаре в административном здании;
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения в административном здании;
— не произведено освидетельствование переносных огнетушителей в помещении сторожей механизированного двора в аг. Ольшаны и др.
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с настоящими требованиями;
— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— не разработан журнал регистрации противопожарных инструктажей;
— не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума с лицами, ответственными за пожарную безопасность на объекте.
По результатам проведённой проверки руководителям вручены акт и предписания, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки...
 
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