Проверка Cтолинским РОЧС показала…

Источник материала: Навiны Палесся





Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки открытого акционерного общества «Новая Припять» (директор Антонович Иван Николаевич) и индивидуального предпринимателя Демянчука Дмитрия Александровича.

При проведении проверки открытого акционерного общества «Новая Припять» был выявленряд нарушений:

— допускается эксплуатация теплогенерирующего аппарата незаводского изготовления в здании автомастерской механизированного двора в аг. Ольшаны;

— не разработан план эвакуации людей при пожаре в административном здании;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения в административном здании;

— не произведено освидетельствование переносных огнетушителей в помещении сторожей механизированного двора в аг. Ольшаны и др.

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с настоящими требованиями;

— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— не разработан журнал регистрации противопожарных инструктажей;

— не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума с лицами, ответственными за пожарную безопасность на объекте.

По результатам проведённой проверки руководителям вручены акт и предписания, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.